BTS: El Arco Morisco se ilumina de morado tras la llegada del grupo a Lima
La actividad en el monumento del Parque de la Amistad, formó parte de las celebraciones por la llegada de los artistas, que ofrecerán tres presentaciones en el estadio San Marcos el 7, 9 y 10 de octubre
Con motivo del arribo de la banda surcoreana BTS a Lima, el Arco Morisco del Parque de la Amistad, en Surco, se iluminó de morado este lunes 5 de octubre ante la congregación de decenas de seguidores.
Con motivo del arribo de la banda surcoreana BTS a Lima, el Arco Morisco del Parque de la Amistad, en Surco, se iluminó de morado este lunes 5 de octubre ante la congregación de decenas de seguidores.
La intervención marca el inicio de las actividades previas a los tres conciertos que el septeto ofrecerá los días 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos, con entradas completamente agotadas.
La iniciativa, coordinada entre el club de fans oficial BTS Perú y la Municipalidad de Surco, mantendrá iluminada la estructura hasta el domingo 11 de octubre. Los horarios de encendido serán de 6:30 p. m. a 10:00 p. m. de lunes a jueves, y se extenderán hasta la medianoche los viernes y sábados.
Como parte de la campaña “Road to 7”, el municipio ofrecerá además un espectáculo de luces diario a las 7:30 p. m., con funciones adicionales a las 9:30 p. m. los fines de semana.
Asimismo, la calle Sacramento cambió temporalmente su nombre a “BTS” en homenaje a la agrupación, que llegó al país procedente de Colombia como parte del tramo latinoamericano de su gira internacional Arirang.
San Marcos se alista para recibir a BTS
Mientras tanto, el Estadio San Marcos continúa con los trabajos de preparación para las tres presentaciones del grupo de K-Pop.
El escenario donde se presentarán se encuentra en proceso de armado, tal como pudo constatar El Comercio. En las imágenes se observa parte de la estructura y las pantallas que serán utilizadas durante los conciertos.
Los boletos para las tres fechas se encuentran completamente agotadas. En paralelo, seguidores peruanos de BTS vienen organizando diversas actividades como parte de la bienvenida al grupo y la celebración de sus conciertos.
Entre las actividades previstas figuran un espectáculo de drones en la Costa Verde, talleres en museos y espectáculos de luces, como el que realizará el Circuito Mágico del Agua (Lima), además de otras iniciativas.
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Las fans de BTS en Lima buscan el outfit ideal para asistir al concierto en el estadio San Marcos. En Gamarra encuentran polos personalizados, pantalones cómodos, faldas, blusas, zapatillas y accesorios inspirados en las tendencias de Corea del Sur.