El grupo llegó a Lima este lunes 5 de octubre procedentes de Bogotá (Colombia), como parte de su gira latinoamericana | Foto: Captura de Instagram (@bts_peru)
El grupo llegó a Lima este lunes 5 de octubre procedentes de Bogotá (Colombia), como parte de su gira latinoamericana | Foto: Captura de Instagram (@bts_peru)
Por Redacción EC

Con motivo del arribo de la banda surcoreana BTS a Lima, el Arco Morisco del Parque de la Amistad, en Surco, se iluminó de morado este lunes 5 de octubre ante la congregación de decenas de seguidores.

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