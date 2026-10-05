Con motivo del arribo de la banda surcoreana BTS a Lima, el Arco Morisco del Parque de la Amistad, en Surco, se iluminó de morado este lunes 5 de octubre ante la congregación de decenas de seguidores.

La intervención marca el inicio de las actividades previas a los tres conciertos que el septeto ofrecerá los días 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos, con entradas completamente agotadas.

El monumento del Parque de la Amistad queda ubicado en Surco, distrito de Lima | Foto: Captura de BTS (@bts_peru)

La iniciativa, coordinada entre el club de fans oficial BTS Perú y la Municipalidad de Surco, mantendrá iluminada la estructura hasta el domingo 11 de octubre. Los horarios de encendido serán de 6:30 p. m. a 10:00 p. m. de lunes a jueves, y se extenderán hasta la medianoche los viernes y sábados.

Como parte de la campaña “Road to 7”, el municipio ofrecerá además un espectáculo de luces diario a las 7:30 p. m., con funciones adicionales a las 9:30 p. m. los fines de semana.

Asimismo, la calle Sacramento cambió temporalmente su nombre a “BTS” en homenaje a la agrupación, que llegó al país procedente de Colombia como parte del tramo latinoamericano de su gira internacional Arirang.

San Marcos se alista para recibir a BTS

Mientras tanto, el Estadio San Marcos continúa con los trabajos de preparación para las tres presentaciones del grupo de K-Pop.

El escenario donde se presentarán se encuentra en proceso de armado, tal como pudo constatar El Comercio. En las imágenes se observa parte de la estructura y las pantallas que serán utilizadas durante los conciertos.

BTS se presentará este 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima | Foto: GEC / ANTONIO MELGAREJO

Los boletos para las tres fechas se encuentran completamente agotadas. En paralelo, seguidores peruanos de BTS vienen organizando diversas actividades como parte de la bienvenida al grupo y la celebración de sus conciertos.

Entre las actividades previstas figuran un espectáculo de drones en la Costa Verde, talleres en museos y espectáculos de luces, como el que realizará el Circuito Mágico del Agua (Lima), además de otras iniciativas.

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