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BTS llegará a Lima para tres conciertos en el Estadio San Marcos, mientras ARMY Perú prepara proyectos que buscan dejar una huella más allá de los shows. (Foto: @bts.bighitofficial)
BTS llegará a Lima para tres conciertos en el Estadio San Marcos, mientras ARMY Perú prepara proyectos que buscan dejar una huella más allá de los shows. (Foto: @bts.bighitofficial)
Por Sonia del Águila

Los conciertos duran unas horas. Las luces se apagan, el escenario comienza a desmontarse y miles de personas regresan a casa. Pero ARMY Perú quiere que, cuando BTS deje Lima, quede algo más que videos en el celular, pulseras guardadas y la memoria de tres noches en el Estadio San Marcos.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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