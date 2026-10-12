RM de BTS compartió imágenes de su paso por Lima, donde participó en un ritual en la Huaca Pucllana, lució un tradicional chullo peruano y disfrutó de una vista frente al mar. (Foto: Instagram / @rkive)
RM de BTS compartió imágenes de su paso por Lima, donde participó en un ritual en la Huaca Pucllana, lució un tradicional chullo peruano y disfrutó de una vista frente al mar. (Foto: Instagram / @rkive)
Por Redacción EC

RM, líder de la agrupación surcoreana BTS, volvió a emocionar a sus seguidores tras compartir una serie de fotografías inéditas de su reciente estadía en Lima. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante mostró algunos de los momentos que vivió durante su visita al país.

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