RM, líder de la agrupación surcoreana BTS, volvió a emocionar a sus seguidores tras compartir una serie de fotografías inéditas de su reciente estadía en Lima. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante mostró algunos de los momentos que vivió durante su visita al país.

La publicación, realizada después de los tres conciertos que BTS ofreció en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre, permitió conocer otras actividades que el artista realizó fuera de los escenarios. Las imágenes revelaron su acercamiento a diferentes expresiones culturales y paisajes de la capital peruana.

Una de las fotografías que más llamó la atención muestra a RM participando en un ritual en la Huaca Pucllana, reconocido complejo arqueológico ubicado en Miraflores. La imagen evidencia el interés del músico por conocer las tradiciones y el patrimonio histórico del Perú durante su visita.

En otra de las postales, RM aparece luciendo un tradicional chullo peruano, prenda característica de las comunidades andinas. Este accesorio, elaborado generalmente con lana de alpaca y reconocido por sus diseños coloridos, constituye una de las expresiones más representativas de la vestimenta tradicional del país.

RM también disfrutó de los paisajes de Lima

Asimismo, el artista compartió una fotografía frente al mar, dejando ver otro de los momentos de tranquilidad que disfrutó durante su estadía. La imagen permitió apreciar una faceta más relajada del líder de BTS, lejos de los multitudinarios shows.

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Las fotografías adquieren especial significado luego de que RM expresara, durante su último concierto en Lima, su deseo de conocer Machu Picchu. Aunque lamentó no haber podido visitar el emblemático santuario inca, el cantante manifestó su intención de regresar al Perú más adelante.

El líder de BTS, de 32 años, compartió imágenes de su recorrido por la Huaca Pucllana de Miraflores | Foto: Instagram (@rkive)

De esta manera, RM de BTS se despidió del Perú tras haber permanecido por casi una semana en el país, donde ofreció tres conciertos sold out en el Estadio San Marcos. Cada noche estuvo cargada de música, baile y momentos inolvidables para el ARMY.