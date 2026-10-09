RM, integrante de la agrupación surcoreana BTS, se pronunció durante el segundo concierto de la jornada en Lima sobre el mensaje que publicó un día antes y pidió a sus seguidores mantener la unión de la comunidad ARMY. El cantante también rechazó el uso de drones y láseres para acercarse a los integrantes del grupo.

“¡Peruanos! Son verdaderamente los mejores” , expresó el artista al dirigirse al público peruano antes de explicar el contenido de su publicación anterior. RM señaló que las situaciones a las que hizo referencia no se limitan a América o Perú, sino que también han ocurrido en Europa y Estados Unidos, y que podrían presentarse en Asia.

Namjoon in his speech today "Peruvians! You are truly the best. I’m going to talk about the post I wrote yesterday, and I’ll speak in Korean. The post I wrote yesterday wasn’t just about America or Peru.Similar things have happened in Europe and the United States, and they’ve actually been happening for a long time. They can happen in Asia, too. I know very well that many of you try not to approach us, and even when you see us on the street, you pretend not to recognize us. But using drones or pointing lasers at us is actually not okay. In Europe, he (Taehyung) was the one who said it, but here, I’ll say it myself. When have we ever divided people based on their nationality or continent? Under the term ARMY, and under the term BTS, we are all the same people. I’d like you to ignore those who say strange things and for us to keep this love alive. Some people will only hear what they want to hear and see what they want to see. But I will continue to believe that there are so many more amazing and lovely ARMYs out there. And that goes for Peru, too! No matter how I speak about this, I know some people will only hear what they want to hear. Even so, I know there are so many wonderful and very, very beautiful ARMYs out there. Thank you so much " — kat (@kookyun) October 10, 2026

El cantante reconoció que muchos seguidores procuran no acercarse a los integrantes cuando los encuentran en la calle e incluso fingen no reconocerlos. Sin embargo, cuestionó el uso de dispositivos para aproximarse a ellos. “Pero usar drones o apuntar láseres hacia nosotros en realidad no está bien” , manifestó.

Durante su intervención, RM también se refirió a los comentarios que pueden generar divisiones entre los seguidores de la banda por su nacionalidad o continente de procedencia.

“¿Cuándo hemos dividido a las personas basándonos en su nacionalidad o continente?”, preguntó el artista. A continuación, sostuvo que todos forman parte de una misma comunidad bajo los nombres de BTS y ARMY.

“Bajo el término ARMY, y bajo el término BTS, todos somos la misma gente” , afirmó el cantante, quien pidió a sus seguidores ignorar los comentarios que consideró negativos y mantener el vínculo con el grupo.

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RM también reconoció que algunas personas interpretarán sus palabras de acuerdo con lo que desean escuchar. Pese a ello, aseguró que continúa creyendo en la existencia de numerosos seguidores que apoyan a la agrupación de manera positiva.

“Pero seguiré creyendo que hay muchos más ARMYs increíbles y adorables por ahí. ¡Y eso incluye a Perú también!” , expresó antes de agradecer al público presente en el concierto.

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