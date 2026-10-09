RM de BTS dedica mensaje a sus fans peruanos. (Foto: Captura de X / @kookyun)
RM de BTS dedica mensaje a sus fans peruanos. (Foto: Captura de X / @kookyun)
Por Redacción EC

RM, integrante de la agrupación surcoreana BTS, se pronunció durante el segundo concierto de la jornada en Lima sobre el mensaje que publicó un día antes y pidió a sus seguidores mantener la unión de la comunidad ARMY. El cantante también rechazó el uso de drones y láseres para acercarse a los integrantes del grupo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.