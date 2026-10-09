A solo unas horas de que comience el segundo concierto de BTS en Lima, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook volvieron a encontrarse con su público en una prueba de sonido marcada por la cercanía, las sonrisas y el calor de sus seguidores, durante la tarde de este viernes 9 de octubre,

Vestidos con ropa casual y un estilo relajado, los siete integrantes salieron al escenario para ensayar los temas que interpretarán esta noche. En aquel encuentro, los artistas aprovecharon el momento para conectar de forma íntima con las ‘armys’ que coreaban sus nombres.

Sound Check Day 2 | #SUGA BTS WORLD TOUR ARIRANG ARIRANG TOUR IN LIMA DAY2 #BTS #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_PERU #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LIMA #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LIMA_D2 #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LATAM https://t.co/mm3DnOCV9A — ARMY OT7 ⟭⟬⟬⟭非⊙⊝⊜ (@army92__) October 9, 2026

Varias imágenes captadas por los asistentes se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando la complicidad entre el grupo y quienes pagaron las entradas VIP, con un valor superior a los S/ 2000, para vivir esta experiencia exclusiva que también incluye recuerdos oficiales de la gira.

ARMY mais vídeos do Soundcheck D2 em Lima/Peru. 🇵🇪 O Jungkook com seu Outfit despojado, de óculos, simplesmente irresistível😎 #Jungkook #BTS #BTS_WORLD_TOUR_ARIRANG #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LIMA_D2 https://t.co/DfUzA9YU2k — Cantinho B-ARMY: #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG (@pg_bangtanbr) October 9, 2026

La previa al segundo concierto: aglomeración fuera del hotel de BTS

La previa de este segundo show llega tras una noche de intensa alrededor del hotel JW Marriott, en Miraflores, donde se hospedan. Y es que, luego de un espectáculo de drones en honor a la banda coreana, miles de fanáticos abarrotaron las calles aledañas y las cercanías del centro comercial Larcomar para expresarles su cariño.

Fans de BTS se congregan frente al hotel Marriott | Foto: César Bueno / EC

Sin embargo, esta muestra masiva de afecto también generó momentos de inquietud. El propio líder de la agrupación, RM, pidió públicamente hace unos días comprensión y calma, señalando que el ruido en las afueras del hotel no estaba permitiendo el descanso del equipo, sus compañeros ni de los demás huéspedes.

Mensaje de RM a sus fans | Foto: Captura de Weverse

Aunque en redes sociales circularon rumores sobre una posible afectación en las siguientes fechas, ni la productora del evento ni el grupo han confirmado alguna cancelación o cambio en la agenda.

Todo listo para la noche central

Sin contratiempos en la programación, las puertas del recinto universitario se abrieron a las 4:00 p.m. para recibir a las miles de personas, muchas de las cuales acamparon en las afueras, que esperan el inicio del concierto a las 8:00 p.m.

Mientras tanto, BTS despedirá su paso por el Perú este sábado 10 de octubre con su última fecha en Lima, para luego continuar su recorrido sudamericano con presentaciones en Chile, Argentina y Brasil.

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