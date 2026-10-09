El grupo se alista para una segunda noche en el estadio San Marcos | Foto: Captura de X (@RJkookie / @KiAileTusia)
El grupo se alista para una segunda noche en el estadio San Marcos | Foto: Captura de X (@RJkookie / @KiAileTusia)
Por Redacción EC

A solo unas horas de que comience el segundo concierto de BTS en Lima, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook volvieron a encontrarse con su público en una prueba de sonido marcada por la cercanía, las sonrisas y el calor de sus seguidores, durante la tarde de este viernes 9 de octubre,

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