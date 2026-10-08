Una emotiva noche se vivió este miércoles en el Estadio San Marcos durante el primer concierto de BTS en Lima. Ante miles de seguidores, Kim Taehyung (V) y Jeon Jungkook sorprendieron al hablar en español, usar frases peruanas y compartir algunas ocurrencias que provocaron la euforia de todo el recinto.

V fue el primero en dirigirse a los asistentes y sorprendió al utilizar jerga local para contar cómo se sintió durante su estadía en la capital. “¿Qué fue, causa? Hoy estoy muy feliz, así que preparé algo en español”, dijo entre los gritos del público presente. Luego, recordó su llegada al país: “Hoy llegué a Perú y comí ceviche. Estaba penazo... Y descubrí algo más: las ARMYs de Perú tienen una energía increíble”.

TAEHYUNG AND JUNGKOOK SAYING “ PERU ES CLAVE “ #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LIMA https://t.co/Te2Mro6kUd — BTS Charts & News (@btschartsxdaily) October 8, 2026

El cantante también pidió a los asistentes que gritaran para medir su entusiasmo y, antes de terminar, lanzó una pregunta que volvió a encender San Marcos: “ Si vuelvo a Perú, ¿me van a recibir así otra vez? (...) Entonces, ahora sí lo puedo decir: ¡Perú es clave! ”.

Jungkook siguió con la misma frase y aprovechó su intervención para agradecer el cariño de los peruanos, especialmente por la fuerza con la que acompañaron las canciones, por lo que prometió volver.

Las tribunas del estadio San Marcos se iluminaron durante la presentación de la banda surcoreana BTS

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“Hoy el show estuvo muy divertido y me sorprendí mucho cuando todos cantaron ‘Arirang’. Creo que fueron los que cantaron más fuerte. Por eso creo que tenemos que volver”, comentó en su idioma natal, siendo traducido en vivo.

El integrante de BTS también recordó que esta presentación forma parte del inicio de su recorrido por Sudamérica. “Nos hemos divertido mucho y estamos en el inicio de este tour sudamericano. Vamos a mantener este ánimo y vamos a divertirnos mucho en el resto de países”, señaló.

Así se vivó el primer concierto de BTS en Perú, durante su el Arirang Tour 2026. Foto: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro

Finalmente, Jungkook volvió a provocar risas con una referencia a la comida local: “Lima, mucho picante. Los amo, thank you, gracias. ¡Hasta mañana!”.

Así terminó la primera presentación de BTS en Lima, con aplausos, gritos y la promesa de volver al país. El grupo ofrecerá dos conciertos más en el Estadio San Marcos, este 9 y 10 de octubre.

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