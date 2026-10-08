Durante un momento de su show en Lima, el cantante dijo la famosa frase a sus fans peruanos | Foto: Captura de X (@btschartsxdaily)
Durante un momento de su show en Lima, el cantante dijo la famosa frase a sus fans peruanos | Foto: Captura de X (@btschartsxdaily)
Por Redacción EC

Una emotiva noche se vivió este miércoles en el Estadio San Marcos durante el primer concierto de BTS en Lima. Ante miles de seguidores, Kim Taehyung (V) y Jeon Jungkook sorprendieron al hablar en español, usar frases peruanas y compartir algunas ocurrencias que provocaron la euforia de todo el recinto.

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