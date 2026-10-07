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BTS tiene previsto actuar en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) | Foto: EC
BTS tiene previsto actuar en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) | Foto: EC
Por Agencia EFE

Apasionadas seguidoras de la banda surcoreana BTS aguardaban este miércoles emocionadas en una extensa fila para cumplir su sueño de ver por primera vez en Perú a sus ídolos, un fenómeno musical que podría mover más de 58 millones de dólares en el país andino gracias a los tres conciertos programados en Lima.

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