A través de imágenes difundidas en redes sociales, se observó al artista acercarse a los asistentes del sector VIP, saludar al público, cantar un fragmento musical y responder a las muestras de afecto de los seguidores congregados en el recinto deportivo.
[📹] @BTS_twt
JIMIN durante el soundcheck de hoy interactuando con ARMY de Perú 🥺🇵🇪 Su primera vez en el país 💜
#BTS_WORLDTOUR_ARİRANG_LIMA
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La prueba de sonido formó parte del paquete Latin America Soundcheck VIP, un acceso preferencial cuyo valor fue de S/ 2.591.
Esta modalidad incluyó el ingreso anticipado al estadio, la ubicación en la zona Campo A, check-in exclusivo, un kit de artículos conmemorativos y el acceso a la venta previa de mercancía oficial.
La presentación de esta noche marca el inicio de la primera gira del grupo surcoreano en Perú, como parte de su tour mundial “Arirang”.
La banda ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos, programados para los días miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre.
Jimin será homenajeado por sus fans en Lima
La llegada del grupo a Lima coincide con el “Jimtober”, periodo en el que los seguidores de Jimin organizan distintas celebraciones por su cumpleaños número 31, que se conmemora el próximo 13 de octubre.
En ese marco, los fans han preparado diversas dinámicas para las tres fechas de conciertos. El 7 de octubre, por ejemplo, se convocó al público a llevar accesorios con la imagen de Chimmy (su personaje BT21),mientras que el 9 de octubre se desplegarán abanicos circulares (uchiwas).
Durante la tarde de ese mismo día, parapentes con banderolas conmemorativas recorrerán el litoral limeño. A estas iniciativas se suma un vagón de laLínea 1 del Metro de Lima, que fue decorada con imágenes del cantante.
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Las fans de BTS en Lima buscan el outfit ideal para asistir al concierto en el estadio San Marcos. En Gamarra encuentran polos personalizados, pantalones cómodos, faldas, blusas, zapatillas y accesorios inspirados en las tendencias de Corea del Sur.