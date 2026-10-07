Durante la tarde de este miércoles 7 de octubre, el cantante surcoreano Jimin, integrante de BTS, tuvo su primer encuentro con sus fans peruanos durante la prueba de sonido en el Estadio San Marcos, previo al inicio del espectáculo programado para las 8:00 p.m.

A través de imágenes difundidas en redes sociales, se observó al artista acercarse a los asistentes del sector VIP, saludar al público, cantar un fragmento musical y responder a las muestras de afecto de los seguidores congregados en el recinto deportivo.

[📹] @BTS_twt JIMIN durante el soundcheck de hoy interactuando con ARMY de Perú 🥺🇵🇪 Su primera vez en el país 💜 #BTS_WORLDTOUR_ARİRANG_LIMA 🌱 https://t.co/b9U8StVYnS — ARMY PERÚ 🇵🇪💜🍀 ARIRANG ⊙⊝⊜ (@btsarmy_peru) October 7, 2026

La prueba de sonido formó parte del paquete Latin America Soundcheck VIP, un acceso preferencial cuyo valor fue de S/ 2.591.

Esta modalidad incluyó el ingreso anticipado al estadio, la ubicación en la zona Campo A, check-in exclusivo, un kit de artículos conmemorativos y el acceso a la venta previa de mercancía oficial.

Jimin de BTS frente a sus fans peruanas | Foto: X (@btsarmy_peru)

La presentación de esta noche marca el inicio de la primera gira del grupo surcoreano en Perú, como parte de su tour mundial “Arirang”.

La banda ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos, programados para los días miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre.

Jimin de BTS frente a sus fans peruanas | Foto: X (@btsarmy_peru)

Jimin será homenajeado por sus fans en Lima

La llegada del grupo a Lima coincide con el “Jimtober”, periodo en el que los seguidores de Jimin organizan distintas celebraciones por su cumpleaños número 31, que se conmemora el próximo 13 de octubre.

En ese marco, los fans han preparado diversas dinámicas para las tres fechas de conciertos. El 7 de octubre, por ejemplo, se convocó al público a llevar accesorios con la imagen de Chimmy (su personaje BT21), mientras que el 9 de octubre se desplegarán abanicos circulares (uchiwas).

Para el 10 de octubre, en tanto, se distribuirán 40.000 afiches y 30.000 distintivos en forma de corazón, con los que los asistentes buscarán cantarle “Feliz cumpleaños” durante su discurso final.

Las celebraciones también se extenderán fuera del Estadio San Marcos. El jueves 8 de octubre, a las 8:00 p.m., se realizará un espectáculo de luces con drones sincronizados sobre la Costa Verde, que podrá ser observado desde el Parque Bicentenario de Miraflores, donde también se le rendirá homenaje.

Durante la tarde de ese mismo día, parapentes con banderolas conmemorativas recorrerán el litoral limeño. A estas iniciativas se suma un vagón de la Línea 1 del Metro de Lima, que fue decorada con imágenes del cantante.

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