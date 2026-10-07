El artista saludó a sus fans peruanos durante la prueba de sonido previa a los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. | Foto: Captura de X (@@btsarmy_peru)
El artista saludó a sus fans peruanos durante la prueba de sonido previa a los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. | Foto: Captura de X (@@btsarmy_peru)
Por Redacción EC

Durante la tarde de este miércoles 7 de octubre, el cantante surcoreano Jimin, integrante de BTS, tuvo su primer encuentro con sus fans peruanos durante la prueba de sonido en el Estadio San Marcos, previo al inicio del espectáculo programado para las 8:00 p.m.

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