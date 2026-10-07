Las muestras de admiración y cariño por parte de los fanáticos peruanos hacia la banda surcoreana BTS parecen no tener límites.

Este miércoles, mientras cientos de personas ya formaban largas filas a las afueras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos esperando ingresar al primero de tres conciertos que brindará las megaestrellas juveniles, uno de los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima fue modificado para convertirse en un tributo a uno de sus integrantes.

Desde hoy circula por Línea 1 del Metro de Lima un tren decorado en homenaje a Jimin, integrante del grupo surcoreano BTS / Línea 1 del Metro de Lima

Según información enviada por la Línea 1 a El Comercio, “A Train of Love for Jimin” fue un regalo adelantado de cumpleaños para el cantante y compositor de 30 años.

Como parte de ello, la apariencia regular de la unidad cambió para llevar un diseño en tonos celestes, rosados y lilas, con nubes, estrellas y un arcoíris.

En la parte frontal lleva el mensaje “Happy Jiminday 13.10”, que se repite en los laterales de los vagones junto a imágenes dedicadas al artista.

Además, en la cabina se incluyó al personaje ilustrado de Chimmy, de BT21, personaje asociado a Jimin.

La iniciativa se realizó en estrecha coordinación con el fanbase peruano JIMIN PERÚ 13, uno de los grupos de seguidores acérrimos de Jimin en el Perú. / Línea 1 del Metro de Lima

“Se trata de una iniciativa organizada por los fans y en colaboración con Línea 1. La iniciativa se realizó en estrecha coordinación con el fanbase peruano JIMIN PERÚ 13, uno de los grupos de seguidores acérrimos de Jimin en el Perú, que quiso agasajar a su artista favorito en el marco de su cumpleaños, que se celebrará el próximo 13 de octubre, con un regalo adelantado”, detallaron desde la empresa a El Comercio.

Con esta nueva apariencia, el tren recorrió las 26 estaciones de la Línea 1, entre Villa El Salvador y Bayóvar, en el horario regular (5:00 a.m. a 10:00 p.m.).

El tren luce un diseño en tonos celestes, rosados y lilas, con nubes, estrellas y un arcoíris. / Línea 1 del Metro de Lima

ARMY prepara un show de drones

Según la empresa organizadora de los conciertos de BTS en el Perú, el grupo surcoreano saldrá a escena para esta primera fecha a las 8:00 p.m. en el Estadio de San Marcos.

El horario será el mismo en las funciones del viernes 9 y sábado 10.

Pero entre medias la fiebre del K-Pop no bajará su temperatura, pues la comunidad ARMY ha preparado un espectáculo de drones en la Costa Verde para la noche de este jueves 8. La actividad cuenta con autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La actividad contempla el vuelo coordinado de múltiples drones, que realizarán una presentación en el cielo como homenaje al grupo surcoreano y a sus seguidores. La información oficial señala que las operaciones tendrán una altura máxima prevista de 120 metros.