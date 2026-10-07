El grupo de fanáticos celebró a su artista favorito en el marco de su cumpleaños, que se celebrará el próximo 13 de octubre, con un regalo adelantado.
El grupo de fanáticos celebró a su artista favorito en el marco de su cumpleaños, que se celebrará el próximo 13 de octubre, con un regalo adelantado.
/ Línea 1 del Metro de Lima
Por Redacción EC

Las muestras de admiración y cariño por parte de los fanáticos peruanos hacia la banda surcoreana BTS parecen no tener límites.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.