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Cultura Profética llegará a Costa 21 el 8 de octubre con un repertorio que incluye sus grandes éxitos y las canciones de su nuevo álbum.
Cultura Profética llegará a Costa 21 el 8 de octubre con un repertorio que incluye sus grandes éxitos y las canciones de su nuevo álbum.
Por Ángel Navarro Quevedo

Con cada fecha de la gira, el vocalista Willy Rodríguez siente menos ganas de cantar sobre el cannabis. Reclamar la legalización de la marihuana o entonar el éxito “Saca, prende y sorprende” ya no lo entusiasma como antes, tras treinta años de carrera. No es que haya cambiado de opinión, aclara, sino que ya no se siente en ese lugar, y esa lucha, de la que habló en varios discos y entrevistas, hoy no ocupa el centro de su discurso. Aun así, promete el artista, Cultura Profética cantará todos sus éxitos el próximo 8 de octubre en Costa 21.

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