La expectativa en torno a Grand Theft Auto VI sigue aumentando tras la presentación oficial de las primeras estaciones de radio que acompañarán a los jugadores mientras recorren las calles del estado de Leonida. Una de las grandes sorpresas para el público hispanohablante es la confirmación de Bad Bunny, quien no solo formará parte del repertorio musical, sino que también asumirá el rol de locutor en uno de los diales principales del juego.
A continuación, repasamos todos los detalles confirmados sobre las emisoras, los locutores estelares y el listado de canciones que sonarán en el título más esperado de Rockstar Games.
Todas las emisoras de GTA 6 y canciones confirmadas hasta la fecha
Rockstar Games ha revelado los primeros géneros musicales y canciones que definirán la atmósfera sonora del juego, abarcando desde pop y reguetón hasta heavy metal y hip-hop sureño.
Emisoras y canciones confirmadas
Flash FM (Pop):
- Good Ones – Charli xcx
- Electric Feel – MGMT
- Midnight Sun (Girls Trip) – Zara Larsson & PinkPantheress
Cocoteo FM (Música Latina):
- EoO – Bad Bunny
- Si Es Trucho Es Trucho Remix – Axel Rulay ft. Farruko & El Alfa
- Canalla – Romeo Santos & El Chaval de la Bachata
Back Country Radio (Country):
- Need a Little Time Off for Bad Behavior – David Allan Coe
- Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ On Your Mind) – Loretta Lynn
- The Conversation – Hank Williams, Jr. & Waylon Jennings
AfroBank FM (Música Africana):
- Joha – Asake
- Gye Wani – Pat Thomas ft. Ebo Taylor
- Shay’sana – DJ Lag & Robot Boii ft. Kamo Mphela
The Chamber 106.6 (Metal):
- I – Black Sabbath
- I’m Broken – Pantera
- Raining Blood – Slayer
Dirty South Classics (Rap y Hip-Hop):
- Like A Pimp – David Banner ft. Lil’ Flip
- Who Dat – JT Money ft. Solé
- Born N Raised – DJ Khaled ft. Trick Daddy, Rick Ross & Pitbull
Locutores de radio: las voces estelares al volante
Para mantener el realismo y el toque satírico característico de la franquicia, Rockstar ha reclutado a reconocidos artistas e influenciadores de la industria para dirigir cada programación radial:
|Emisora
|Locutores Confirmados
|Género Musical
|Cocoteo FM
|Bad Bunny & RaiNo
|Música Latina / Urbano
|Back Country Radio
|Morgan Wallen, Lana Del Rey & Jeremy Dufrene
|Country / Americana
|AfroBank FM
|Burna Boy & Palms Trax
|Afrobeats / Música Africana
|The Chamber 106.6
|Kerry King & Tom Araya
|Heavy Metal / Thrash
|Flash FM
|Robyn & Alex Consani
|Pop / Éxitos internacionales
|Dirty South Classics
|Trick Daddy & Trina
|Hip-Hop / Rap del Sur
Banda sonora y lista de temas adicionales
Además de las selecciones asignadas a cada estación en particular, se han confirmado numerosos temas licenciados que formarán parte del catálogo general del juego:
- RHYNO – Travis Scott
- That’s It – Yung Lean, Metro Boomin, Future
- Macacoa 2000 – Rauw Alejandro
- Sexy Magic – CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., Etienne de Crécy
- Last Thing You Need – Morgan Wallen
- Bright Lights, Big City – Keith Richards
- Inner Light – Elderbrook, Bob Moses
- Love Is A Long Road – Tom Petty
- Hot Together – The Pointer Sisters
- Everybody Have Fun Tonight – Wang Chung
- Child Support – Zenglen
- (Don’t Fear) The Reaper – Blue Öyster Cult
- Shine a Light (Flight Facilities Remix) – The C90s, Flight Facilities
- Headshots (4r da Locals) – Isaiah Rashad
- Something Foreign – SiR, ScHoolboy Q
- Self Control – Laura Branigan
- NO TRENDS – Mike Dimes
- Sundress – A$AP Rocky
- Still D.R.E. – Dr. Dre, Snoop Dogg
- I Got 5 On It – Luniz, Michael Marshall
- Everybody Wants To Rule The World – Tears For Fears
- Numb Numb Juice – ScHoolboy Q
- Redbone – Childish Gambino
- Lady - Hear Me Tonight – Modjo
- Young Folks – Peter Bjorn and John
- Flashing Lights – Kanye West, Dwele
- Get Lucky (Radio Edit) – Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers
- Butterfly – Crazy Town
- Ride – Aaron May
- The Next Episode – Dr. Dre, Snoop Dogg
- Let It Happen – Tame Impala
- Can I Kick It? – A Tribe Called Quest
- Pop Bottles (Main) – Birdman, Lil Wayne
- Pound Town – Sexyy Red, Tay Keith
- Skrilla – Kodak Black