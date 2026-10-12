La expectativa en torno a Grand Theft Auto VI sigue aumentando tras la presentación oficial de las primeras estaciones de radio que acompañarán a los jugadores mientras recorren las calles del estado de Leonida. Una de las grandes sorpresas para el público hispanohablante es la confirmación de Bad Bunny, quien no solo formará parte del repertorio musical, sino que también asumirá el rol de locutor en uno de los diales principales del juego.

A continuación, repasamos todos los detalles confirmados sobre las emisoras, los locutores estelares y el listado de canciones que sonarán en el título más esperado de Rockstar Games.

Todas las emisoras de GTA 6 y canciones confirmadas hasta la fecha

Rockstar Games ha revelado los primeros géneros musicales y canciones que definirán la atmósfera sonora del juego, abarcando desde pop y reguetón hasta heavy metal y hip-hop sureño.

Emisoras y canciones confirmadas

Flash FM (Pop):

Good Ones – Charli xcx Electric Feel – MGMT Midnight Sun (Girls Trip) – Zara Larsson & PinkPantheress

Cocoteo FM (Música Latina):

EoO – Bad Bunny Si Es Trucho Es Trucho Remix – Axel Rulay ft. Farruko & El Alfa Canalla – Romeo Santos & El Chaval de la Bachata

Back Country Radio (Country):

Need a Little Time Off for Bad Behavior – David Allan Coe Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ On Your Mind) – Loretta Lynn The Conversation – Hank Williams, Jr. & Waylon Jennings

AfroBank FM (Música Africana):

Joha – Asake Gye Wani – Pat Thomas ft. Ebo Taylor Shay’sana – DJ Lag & Robot Boii ft. Kamo Mphela

The Chamber 106.6 (Metal):

I – Black Sabbath I’m Broken – Pantera Raining Blood – Slayer

Dirty South Classics (Rap y Hip-Hop):

Like A Pimp – David Banner ft. Lil’ Flip Who Dat – JT Money ft. Solé Born N Raised – DJ Khaled ft. Trick Daddy, Rick Ross & Pitbull

Locutores de radio: las voces estelares al volante

Para mantener el realismo y el toque satírico característico de la franquicia, Rockstar ha reclutado a reconocidos artistas e influenciadores de la industria para dirigir cada programación radial:

Emisora Locutores Confirmados Género Musical Cocoteo FM Bad Bunny & RaiNo Música Latina / Urbano Back Country Radio Morgan Wallen, Lana Del Rey & Jeremy Dufrene Country / Americana AfroBank FM Burna Boy & Palms Trax Afrobeats / Música Africana The Chamber 106.6 Kerry King & Tom Araya Heavy Metal / Thrash Flash FM Robyn & Alex Consani Pop / Éxitos internacionales Dirty South Classics Trick Daddy & Trina Hip-Hop / Rap del Sur

Banda sonora y lista de temas adicionales

Además de las selecciones asignadas a cada estación en particular, se han confirmado numerosos temas licenciados que formarán parte del catálogo general del juego: