El esperado regreso de una de las franquicias más influyentes de la industria de los videojuegos ya tiene fecha y hora marcada en el calendario. Rockstar Games y Netflix han cerrado una alianza inédita para emitir en exclusiva el evento titulado Grand Theft Auto VI: An Extended Look.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre los horarios confirmados y lo que se puede esperar de esta transmisión histórica.

Horarios de transmisión confirmados para el 27 de agosto

El contenido estará disponible de forma anticipada y en exclusiva para los suscriptores de pago de Netflix. La emisión global arrancará oficialmente a las 3:00 PM ET (Tiempo del Este).

Estados Unidos (ET): 3:00 PM

3:00 PM México, Costa Rica, Honduras: 1:00 PM

1:00 PM Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 2:00 PM

2:00 PM Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 3:00 PM

3:00 PM Argentina, Uruguay, Brasil: 4:00 PM

4:00 PM España (Peninsular): 9:00 PM

Los usuarios que no dispongan de un plan de pago en la plataforma de streaming deberán esperar exactamente seis horas más. El material se liberará de forma gratuita en el canal oficial de YouTube y la web de Rockstar Games a partir de las 9:00 PM ET.

¿Qué se transmitirá durante la presentación de GTA 6?

La presentación “An Extended Look” durará alrededor de 20 minutos. A diferencia de los breves avances anteriores, este contenido promete profundizar en la jugabilidad, mecánicas de mundo abierto y cinemáticas del esperado título.

Primer vistazo detallado al gameplay : Se mostrarán escenas de acción directa, conducción y físicas dentro del motor gráfico del juego.

Se mostrarán escenas de acción directa, conducción y físicas dentro del motor gráfico del juego. Profundización en Vice City y Leonida: Se revelarán nuevas zonas de la renovada ciudad ficticia y sus alrededores.

Se revelarán nuevas zonas de la renovada ciudad ficticia y sus alrededores. Dinámica entre Jason y Lucia: Habrá un seguimiento más cercano a la pareja de protagonistas y cómo funcionará la narrativa cooperativa en sus misiones.

Una alianza histórica entre el streaming y los videojuegos

Esta estrategia de distribución marca un hito en el sector del entretenimiento. Para Netflix, contar con la primicia de un avance de tal magnitud le permite afianzar su apuesta por el mercado de los videojuegos y atraer a millones de jugadores a su servicio. Por su parte, Rockstar Games asegura una plataforma masiva antes de publicar la versión definitiva en sus redes habituales.