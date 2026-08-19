El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) se ha convertido en el evento de entretenimiento más esperado del año. Tras una larga espera y varios ajustes en la hoja de ruta de Rockstar Games, la industria de los videojuegos finalmente tiene una fecha definitiva en el calendario para volver a las calles de Vice City.

Fecha de lanzamiento oficial de GTA 6

Rockstar Games y Take-Two Interactive han confirmado que la fecha de lanzamiento oficial de GTA 6 es el jueves 19 de noviembre de 2026.

Aunque inicialmente la ventana de estreno apuntaba a finales de 2025 y posteriormente se fijó para mayo de 2026, la desarrolladora optó por hacer un ajuste final en la fecha de estreno. De acuerdo con los comunicados oficiales del estudio, este tiempo adicional se destinó a garantizar el nivel de pulido técnico, optimización de rendimiento y calidad gráfica que exige una entrega de esta magnitud.

En qué plataformas se podrá jugar GTA 6 desde el primer día

Desde su lanzamiento en noviembre de 2026, Grand Theft Auto VI estará disponible de forma exclusiva en la generación actual de consolas:

PlayStation 5

Xbox Series X | S

¿Qué pasa con la versión de PC?

Fiel a la estrategia que Rockstar ha aplicado en lanzamientos previos como GTA V y Red Dead Redemption 2, la versión para PC no estará disponible en el estreno mundial. Los jugadores de ordenador tendrán que esperar un tiempo adicional para la adaptación dedicada de la entrega, cuya fecha oficial aún no ha sido anunciada por el estudio.

Todo lo que se sabe sobre la ambientación y los protagonistas

GTA 6 traslada la acción al estado de Leonida, una recreación masiva basada en Florida que alberga una versión renovada, vasta y moderna de Vice City.

Los protagonistas: Por primera vez en la vertiente moderna de la saga, la trama estará coprotagonizada por una pareja criminal: Lucia Caminos y Jason Duval . La narrativa explorará la dinámica entre ambos mientras se abren paso en el inframundo criminal del estado.

Por primera vez en la vertiente moderna de la saga, la trama estará coprotagonizada por una pareja criminal: y . La narrativa explorará la dinámica entre ambos mientras se abren paso en el inframundo criminal del estado. Escala del mapa: Los avances y filtraciones de mapa confirman que Leonida es el mundo abierto más grande y diverso creado por Rockstar hasta la fecha, abarcando múltiples condados, zonas pantanosas, playas paradisíacas y distritos urbanos ultra densos.

Ediciones, preventa y disponibilidad en tiendas

La fase de reservas oficiales de GTA 6 se abrió globalmente el 25 de junio de 2026, habilitando la compra anticipada tanto en formatos digitales como físicos:

Edición Precio sugerido (USD) Contenido principal Standard Edition $79.99 Juego base + paquete de incentivos digitales de preventa Ultimate / Deluxe Edition $99.99 Juego base, acceso anticipado a cosméticos e ítems para GTA Online

Las copias físicas incluirán códigos de descarga para agilizar la preinstalación del juego en consola previo al lanzamiento global del 19 de noviembre de 2026.