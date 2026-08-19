A pesar de contar con ediciones físicas en tiendas minoristas, Rockstar Games prescindirá del disco tradicional e incluirá únicamente un código de descarga digital en la caja para evitar filtraciones y agilizar la precarga antes del estreno mundial. (Foto: Rockstar)
A pesar de contar con ediciones físicas en tiendas minoristas, Rockstar Games prescindirá del disco tradicional e incluirá únicamente un código de descarga digital en la caja para evitar filtraciones y agilizar la precarga antes del estreno mundial. (Foto: Rockstar)
Por Paolo Valdivia

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) se ha convertido en el evento de entretenimiento más esperado del año. Tras una larga espera y varios ajustes en la hoja de ruta de Rockstar Games, la industria de los videojuegos finalmente tiene una fecha definitiva en el calendario para volver a las calles de Vice City.

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