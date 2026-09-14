La primavera está a la vuelta de la esquina en el hemisferio sur y con ella una costumbre popular que se lleva a cabo en septiembre de cada año: regalar flores amarillas. De hecho, la venta de estas flores toma fuerza durante esta temporada en varios países y mueve el comercio, impulsada por una tendencia que nació en redes sociales y se consolidó entre los jóvenes y adultos en la actualidad. Sin embargo, muy pocos conocen que este sencillo pero emotivo gesto simboliza esperanza, felicidad y el inicio de una nueva etapa, convirtiéndose en una muestra especial de afecto hacia un ser querido. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SE REGALAN FLORES AMARILLAS EN SEPTIEMBRE?

A raíz de la tendencia que surgió en las redes sociales, muchas personas suelen regalar flores amarillas en dos ocasiones al año: marzo y septiembre. En América Latina, se hizo popular realizar esta acción con las familias, amistades y, en algunos casos, con desconocidos, siendo el día principal el 21 de marzo, fecha que marca la llegada de la primavera en el hemisferio norte (México); mientras que el 21 de septiembre corresponde al inicio de la primavera en el hemisferio sur (Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil y Ecuador). En cuanto a su origen de esta última tendencia en TikTok o Facebook tiene que ver más que todo con el tema “Flores amarillas”, que forma parte de la banda sonora de la novela argentina Floricienta.

¿POR QUÉ SE REGALAN FLORES AMARILLAS?

Este 21 de septiembre, muchas personas en Perú y otros países de la región recibirán la primavera con los brazos abiertos y las tradicionales flores amarillas. Este color simboliza la amistad y se caracteriza por transmitir optimismo y energía. Además, las flores amarillas son ideales para decorar la sala u otros espacios del hogar, ya que aportan luz y belleza. También son un obsequio apropiado para personas que atraviesan un momento de desánimo, han cumplido algún objetivo personal, como conseguir un ascenso laboral, o simplemente para esa persona incondicional.

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