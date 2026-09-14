Por Manuel Gomez

La primavera está a la vuelta de la esquina en el hemisferio sur y con ella una costumbre popular que se lleva a cabo en septiembre de cada año: regalar flores amarillas. De hecho, la venta de estas flores toma fuerza durante esta temporada en varios países y mueve el comercio, impulsada por una tendencia que nació en redes sociales y se consolidó entre los jóvenes y adultos en la actualidad. Sin embargo, muy pocos conocen que este sencillo pero emotivo gesto simboliza esperanza, felicidad y el inicio de una nueva etapa, convirtiéndose en una muestra especial de afecto hacia un ser querido. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.