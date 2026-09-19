Con el cielo limeño como testigo, la ciudad comienza a prepararse para reencontrarse con una de sus tradiciones religiosas más arraigadas. Bajo el lema “Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón”, la Iglesia de Lima anunció el inicio de un nuevo Mes Morado. La celebración busca convertirse en un tiempo de reflexión, esperanza y renovación espiritual para miles de fieles. En las calles, la expectativa crece mientras los devotos alistan sus hábitos y oraciones para acompañar al Cristo Moreno. De esta manera, la fe vuelve a tomar las avenidas de la capital y a marcar el ritmo de octubre.

En este escenario de fervor, el Arzobispado de Lima, el Monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas y la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas dieron a conocer los próximos recorridos de las sagradas andas. Cada salida volverá a reunir a familias y creyentes que caminarán detrás de la venerada imagen por las principales calles limeñas. El incienso, los cantos y el característico color morado acompañarán una tradición que se mantiene viva generación tras generación. Mientras se acercan las fechas centrales, Lima comienza a vestirse de devoción, y el Señor de los Milagros se prepara, una vez más, para recorrer su ciudad.

Conoce las calles en que el Señor de los Milagros hará sus recorridos para este mes de octubre de 2026

Como cada octubre, Lima volverá a teñirse de morado para recibir al Cristo de Pachacamilla en sus tradicionales procesiones. La primera cita será el sábado 3 de octubre, cuando las sagradas andas partirán por la avenida Tacna y continuarán por Emancipación. El recorrido seguirá por los jirones Chancay y Conde de Superunda, entre oraciones y muestras de devoción. Finalmente, la imagen retornará al Santuario de las Nazarenas por la avenida Tacna.

La jornada central llegará el domingo 18 de octubre, cuando el Señor de los Milagros avanzará por Tacna, Ica y el jirón de la Unión hasta la Plaza Mayor. Allí recibirá los homenajes de la Municipalidad de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. Luego continuará por Carabaya, Ucayali y Abancay, antes de dirigirse hacia el Congreso de la República. Tras pasar por Junín, Huanta, Áncash y Maynas, las andas llegarán a la Iglesia del Carmen de Lima, donde permanecerán durante la noche.

Al día siguiente, lunes 19 de octubre, el Cristo de Pachacamilla retomará su recorrido desde el Santuario de la Virgen del Carmen. Las calles Huánuco, Puno y Antonio Bazo marcarán el inicio de una jornada que incluirá visitas al Hospital Dos de Mayo y al Hospital Almenara. El trayecto continuará por las avenidas Grau, Nicolás de Piérola y Abancay, además de Leticia, Zavala Loayza y Miguel Aljovín. Más adelante, la imagen ingresará al Palacio de Justicia y, tras pasar por la Plaza San Martín, emprenderá el retorno hacia la Iglesia de las Nazarenas.

El cierre de los recorridos será el martes 28 de octubre, cuando el Señor de los Milagros salga nuevamente del Santuario de las Nazarenas. Esta vez avanzará por Tacna, Nicolás de Piérola y Cañete hasta llegar a la avenida Alfonso Ugarte y al Hospital Arzobispo Loayza. Allí llevará su tradicional bendición a los pacientes antes de continuar por Venezuela, Varela, Bolivia y Garcilaso de la Vega. Finalmente, el 01 de noviembre las andas volverán por la avenida Tacna al Santuario de las Nazarenas, poniendo punto final a las jornadas de fe del Mes Morado.

Vuelven las Meditaciones Nocturnas y las misas televisadas desde el Santuario Las Nazarenas

Mientras las calles de Lima se preparan para recibir al Señor de los Milagros, la fe también encontrará un espacio en el silencio de cada noche. El cardenal Castillo anunció el retorno de las “Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado”, una propuesta que acompañará a los fieles durante todo octubre. Cada día, a las 9:00 p. m., estas reflexiones podrán seguirse a través de la página web y las redes sociales del Arzobispado de Lima. Será una oportunidad para detenerse, reflexionar y renovar la espiritualidad desde cualquier lugar.

La celebración también llegará a las pantallas con las misas dominicales que se realizarán los días 4, 11, 18 y 25 de octubre en el Santuario de Las Nazarenas. A ello se sumará la cobertura de Canal HN, señal oficial de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, que transmitirá los detalles de las procesiones durante octubre. La programación incluirá contenidos sobre la historia, la fe y las tradiciones vinculadas al Cristo Moreno. De esta manera, los devotos podrán acompañar las jornadas mediante Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok y el canal de WhatsApp de la Hermandad y Canal HN.

¡ATENCIÓN A TODOS LOS FIELES! Estos son los horarios para el Santuario del Señor de los Milagros

Con octubre en el calendario, el Santuario de las Nazarenas se prepara para recibir a los fieles con un horario especial durante todo el Mes Morado. Desde el domingo 4 hasta el sábado 31, sus puertas abrirán minutos antes de las 6:00 a. m. y permanecerán disponibles hasta finalizar la misa de las 9:00 p. m. En la Capilla de la Reconciliación, las confesiones se atenderán desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Sin embargo, el domingo 4, debido a las Elecciones Regionales y Municipales, las celebraciones eucarísticas comenzarán recién a las 5:00 p. m.

La devoción tendrá además un horario reservado para quienes deseen acercarse a venerar al Señor de los Milagros de Nazarenas. Del 5 al 31 de octubre, los visitantes podrán ingresar diariamente entre las 2:30 p. m. y las 4:00 p. m. La experiencia religiosa también podrá seguirse desde casa mediante Nazarenas TV, que ofrecerá una transmisión diaria de 7:00 a. m. a 10:00 p. m. Mientras tanto, el Museo Señor de los Milagros abrirá sus puertas de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Así, octubre extenderá sus jornadas de fe dentro y fuera del histórico santuario.

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