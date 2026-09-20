El Día Internacional de la Paz se conmemora cada 21 de setiembre como una jornada dedicada a promover la no violencia, el diálogo y la cooperación entre las sociedades. Aunque la fecha se relaciona actualmente con campañas y actividades en distintos países, su origen se encuentra en una decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que buscó establecer un momento común para recordar la importancia de construir y mantener la paz.

¿Cuál es el origen del Día Internacional de la Paz?

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la Paz en 1981, mediante la Resolución 36/67. En sus primeros años, la conmemoración estaba vinculada a la apertura del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General y se celebraba el tercer martes de setiembre. El objetivo era impulsar una fecha que recordara el compromiso colectivo con la paz.

En 2001, la ONU aprobó la Resolución 55/282, con la que determinó que el Día Internacional de la Paz se celebraría cada 21 de setiembre. La decisión permitió fijar una fecha anual para reforzar las iniciativas de prevención de conflictos, promover el cese de hostilidades y convocar a gobiernos, organizaciones y ciudadanos a reflexionar sobre la convivencia pacífica.

¿Qué significa celebrar la paz cada 21 de setiembre?

La fecha no se limita a una ceremonia simbólica, sino que busca recordar que la paz requiere acciones permanentes. Para las Naciones Unidas, este día representa una oportunidad para promover la solución pacífica de las controversias, el respeto de los derechos humanos y la cooperación entre los países. También invita a reconocer el impacto que tienen los conflictos armados en las poblaciones civiles y, especialmente, en los niños y las personas más vulnerables.

¿Desde cuándo se celebra el 21 de setiembre?

El cambio se produjo el 7 de setiembre de 2001, cuando la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución 55/282. Esa norma estableció que el Día Internacional de la Paz se observaría cada 21 de setiembre y definió la fecha como una jornada anual de cesación del fuego y no violencia a nivel mundial.

La medida comenzó a aplicarse desde 2002, durante el 57.º período de sesiones de la Asamblea General. Con ello, se dejó atrás la fecha móvil del tercer martes de setiembre y se consolidó una conmemoración fija, reconocible para los países y la ciudadanía. El propósito del alto el fuego simbólico es que las partes en conflicto suspendan hostilidades durante el día y que los pueblos se comprometan con prácticas no violentas.

¿Cómo se conmemora el Día Internacional de la Paz?

Cada año, la ONU plantea un tema o mensaje para orientar las actividades de sensibilización alrededor del mundo. Las instituciones educativas, organizaciones sociales y entidades públicas pueden desarrollar conversatorios, campañas, actos conmemorativos y proyectos destinados a prevenir la violencia. En el ámbito cotidiano, la jornada también plantea la importancia de resolver las diferencias mediante el diálogo, la empatía y el respeto mutuo.

La celebración del 21 de setiembre recuerda que la paz no depende únicamente de los acuerdos entre gobiernos, sino también de las decisiones que se toman en las familias, las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades. Desde su creación en 1981 y la fijación de la fecha en 2001, esta conmemoración se ha convertido en un llamado internacional para fortalecer la solidaridad y buscar soluciones no violentas frente a los conflictos.

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