Cada 21 de setiembre, la ONU promueve la reflexión sobre la paz, la cooperación y la prevención de los conflictos en todo el mundo. (Fuente: Difusión)
Cada 21 de setiembre, la ONU promueve la reflexión sobre la paz, la cooperación y la prevención de los conflictos en todo el mundo. (Fuente: Difusión)
Por Redacción EC

El Día Internacional de la Paz se conmemora cada 21 de setiembre como una jornada dedicada a promover la no violencia, el diálogo y la cooperación entre las sociedades. Aunque la fecha se relaciona actualmente con campañas y actividades en distintos países, su origen se encuentra en una decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que buscó establecer un momento común para recordar la importancia de construir y mantener la paz.