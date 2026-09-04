La expectativa por GTA 6 continúa creciendo mientras se acerca su lanzamiento previsto para el 19 de noviembre de 2026, y su renovada versión de Vice City ya inspira a usuarios que buscan llevar esa estética a sus propias fotografías. En redes sociales, una tendencia permite transformar retratos cotidianos en imágenes que recuerdan al videojuego de mundo abierto, con ciudades tropicales, palmeras, neones, autos deportivos y atardeceres intensos. Lo llamativo es que para conseguirlo no hace falta dominar programas de diseño ni realizar una edición compleja, pues herramientas como ChatGPT y Gemini pueden interpretar una fotografía y modificarla a partir de instrucciones escritas. Descubre cómo aplicar este truco en pocos minutos y qué detalles debes incluir para conseguir un resultado más cercano a la imagen que tienes en mente.

¿CÓMO HACER UNA FOTO AL ESTILO DE GTA 6 CON CHATGPT Y GEMINI?

El proceso comienza con una fotografía propia acompañada de una descripción del resultado esperado. En Gemini, el usuario puede iniciar sesión con Google, entrar a la función de imágenes o adjuntar el archivo en el chat. Luego puede indicar colores, iluminación, escenario, vestimenta, objetos y composición.

En ChatGPT, la imagen puede adjuntarse a una conversación para pedir una transformación. Si el cambio debe limitarse a un área, el editor permite seleccionar esa zona y especificar qué debe modificarse, como el cielo, la ropa o un vehículo.

GTA 6. (Foto: Rockstar Games)

¿QUÉ DEBES PEDIR PARA CONSERVAR TU ASPECTO?

Es importante establecer desde el inicio qué elementos de la fotografía deben conservarse. Cuando aparece una persona, se puede pedir que mantenga su rostro, pose y ropa mientras se transforma el entorno. Esto facilita que la herramienta distinga entre los rasgos que debe respetar y aquellos que puede cambiar.

Los resultados también pueden corregirse después. Indicaciones como “mantén el rostro original”, “elimina los autos del fondo” o “haz el cielo más violeta” permiten ajustar la imagen.

¿QUÉ ELEMENTOS PUEDES AÑADIR PARA LOGRAR LA ATMÓSFERA DE GTA 6?

Para evitar una copia literal de GTA 6, conviene describir rasgos generales de su ambiente. Una ciudad tropical junto al mar puede incorporar palmeras, edificios art déco, autos deportivos, calles mojadas y luces de neón rosa y turquesa.

Un prompt puede decir: “Transforma esta foto en una ilustración digital de videojuego de mundo abierto, conserva el rostro, la pose y la ropa, añade neones, palmeras, edificios art déco y un encuadre cinematográfico”. Dar las indicaciones de forma ordenada ayuda a conservar detalles que ya funcionan.

GTA 6. (Foto: Rockstar Games)

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE GENERAR LA IMAGEN?

La calidad de la fotografía y la precisión de las instrucciones influyen directamente en el resultado. Una imagen con buena resolución, iluminación suficiente y rostro visible facilita mantener los detalles personales. También es recomendable utilizar fotos propias o tener autorización cuando aparecen otras personas.

Asimismo, describir una estética general permite inspirarse en el estilo de un videojuego sin reproducir personajes, logotipos o escenas reconocibles. Si la imagen se publica en redes sociales, indicar que fue modificada con inteligencia artificial ayuda a transparentar su origen, según recomienda Infobae.

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