¿Quieres una foto al estilo GTA 6? Este truco con ChatGPT y Gemini lo hace en minutos | Foto: Rockstar Games
¿Quieres una foto al estilo GTA 6? Este truco con ChatGPT y Gemini lo hace en minutos | Foto: Rockstar Games
Por Redacción EC

La expectativa por GTA 6 continúa creciendo mientras se acerca su lanzamiento previsto para el 19 de noviembre de 2026, y su renovada versión de Vice City ya inspira a usuarios que buscan llevar esa estética a sus propias fotografías. En redes sociales, una tendencia permite transformar retratos cotidianos en imágenes que recuerdan al videojuego de mundo abierto, con ciudades tropicales, palmeras, neones, autos deportivos y atardeceres intensos. Lo llamativo es que para conseguirlo no hace falta dominar programas de diseño ni realizar una edición compleja, pues herramientas como ChatGPT y Gemini pueden interpretar una fotografía y modificarla a partir de instrucciones escritas. Descubre cómo aplicar este truco en pocos minutos y qué detalles debes incluir para conseguir un resultado más cercano a la imagen que tienes en mente.

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