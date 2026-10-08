icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Menores utilizando un 'smartphone' y un portátil.
Menores utilizando un 'smartphone' y un portátil.
/ REMITIDA / HANDOUT por MAGNIFIC
Por Agencia Europa Press

Common Sense Media ha alertado sobre la versión de ChatGPT para adolescentes, alegando que supone “un riesgo inaceptable” para los menores, tras identificar fallos en sus medidas de seguridad, como que no siempre alerta a los padres de conversaciones sobre autolesiones, permite sortear las restricciones para reforzar el aprendizaje y no ejecuta la estimación de edad de los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.