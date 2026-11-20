El 20 de noviembre de 2023, Silicon Valley atravesaba una de sus crisis empresariales más inesperadas. Apenas tres días antes, Sam Altman había sido destituido sorpresivamente como director ejecutivo de OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT. Sin embargo, lo que parecía una decisión definitiva de la junta directiva terminó desencadenando una feroz disputa por el liderazgo de la empresa, marcada por la presión de sus trabajadores, el respaldo de Microsoft y una serie de negociaciones a contrarreloj sobre quién debía ejercer el control absoluto.

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Tres años después, mientras “Artificial”, la película del director y guionista italiano Luca Guadagnino inspirada en la historia de OpenAI, se prepara para llegar a los cines, aquel episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende el mundo tecnológico: qué ocurre con las personas cuando adquieren poder.

Porque la sed por el control no es exclusiva de los magnates ni de los políticos. También está presente en quien consigue un ascenso, dirige un pequeño negocio o adquiere cualquier cuota de autoridad sobre otros. Y en ocasiones, parece transformar profundamente su comportamiento.

¿El poder nos cambia o revela quiénes somos realmente?

En crisis de liderazgo de alta tensión—como la que protagonizó Sam Altman en medio de pugnas accionales y presiones corporativas—queda en evidencia que alcanzar una posición de poder no solo implica adquirir nuevas responsabilidades, también se modifica la manera en que los demás nos perciben y se relacionan con nosotros.

De pronto, nuestras opiniones adquieren mayor peso y encontramos menos resistencia a nuestras decisiones. Estos cambios, aunque parezcan externos, pueden influir profundamente en nuestra forma de pensar, sentir y actuar.

“El poder cambia el lugar que uno ocupa frente a los demás, y eso puede movilizar mucho en la persona. De repente se recibe más atención, más aprobación y se perciben menos límites”, explicó a Somos el terapeuta psicoanalítico César Sotillo.

De hecho, este tipo de experiencias puede llegar a alimentar el narcisismo, un rasgo que todos tenemos y que, en una medida saludable, nos proporciona seguridad. Sin embargo, el problema surge cuando esa imagen engrandecida de nosotros mismos comienza a volverse nuestra identidad.

En ese escenario, advirtió el especialista, “escuchamos menos, nos impacientamos más rápido y miramos a los demás en función de lo que nos aportan”.

Pero, ¿estos cambios significan que el poder transforma nuestra personalidad o simplemente deja al descubierto aspectos que antes permanecían ocultos?

Para la psicóloga Alexandra Sabal, de la Clínica Ricardo Palma, ambas posibilidades pueden coexistir. “El poder puede amplificar rasgos que ya existían, pero también modificar nuestra conducta a través de nuevas experiencias y privilegios”. Esto no significa necesariamente que revele nuestra verdadera esencia, aunque sí permite observar cómo respondemos cuando tenemos menos límites externos y mayores posibilidades de imponer nuestra voluntad.

Alcanzar un ascenso trae reconocimiento y autoridad, pero también puede modificar la manera en que valoramos a los demás: el problema surge cuando la seguridad en lo que hacemos se convierte en una sensación de superioridad.

Y es que la diferencia entre quienes conservan su humildad y empatía y quienes desarrollan actitudes de superioridad o autoritarismo depende de diversos factores, como la propia personalidad, los valores, la educación, la historia personal y la capacidad de autocrítica.

Por eso, las personas con mayor seguridad emocional suelen necesitar menos reconocimiento externo para reafirmar su valor. Por el contrario, quienes tienen una autoestima frágil pueden llegar a utilizar el poder como una forma de compensar sus inseguridades.

“Cuando la valía personal siempre ha dependido del éxito, de la aprobación o de no mostrar debilidad, el poder puede convertirse en una armadura. La superioridad y el autoritarismo muchas veces protegen una fragilidad que la persona no quiere ver”, destacó Sabal.

Cuando el éxito nos hace sentir superiores a los demás

El poder no solo puede modificar la percepción que tenemos de nosotros mismos, sino también la manera en que valoramos a quienes nos rodean. Cuando una persona alcanza una posición de influencia, el reconocimiento asociado a sus logros o a su cargo puede llevarla a confundir su éxito con una supuesta superioridad personal.

Como refirió Diego Portillo, docente de la Carrera Profesional de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), alguien puede pasar de pensar “tengo una responsabilidad importante” a creer “soy más valioso que los demás”. Esta percepción puede reforzarse cuando se atribuyen todos los triunfos a cualidades excepcionales, sin reconocer el esfuerzo colectivo o las oportunidades que contribuyeron a ese resultado. Con el tiempo, incluso los privilegios asociados a su posición pueden comenzar a parecerle derechos personales.

Sin embargo, el especialista estableció una diferencia importante: “Tener confianza o sentirse orgulloso de un logro no implica superioridad. El problema aparece cuando esa valoración propia se apoya en rebajar a otros o en considerar que las reglas deben aplicarse de manera diferente según quién sea uno”.

Esta sensación de superioridad también puede afectar la capacidad de reconocer las necesidades y emociones ajenas. De acuerdo con Alexandra Sabal, el poder puede generar una mayor distancia psicológica respecto de los demás, especialmente cuando una persona se acostumbra a que sus propias necesidades tengan prioridad. En esas circunstancias, puede volverse menos sensible a las experiencias de quienes la rodean.

“La empatía requiere disposición para escuchar, reconocer al otro como un igual y salir del propio punto de vista. Por ello, ejercer autoridad no debería significar perder esa capacidad”.

La crisis de OpenAI en 2023 también puso de manifiesto hasta qué punto las diferencias sobre el liderazgo y la gobernanza pueden desencadenar conflictos dentro de una organización. Sin embargo, más allá de aquel episodio, existe un riesgo que puede presentarse en distintos espacios de autoridad: perder el contacto con perspectivas que cuestionen las propias decisiones.

La manera en que una persona ejerce el poder no depende únicamente de sus características individuales. También influye el comportamiento de quienes la rodean. En entornos corporativos complejos, cuando los colaboradores evitan expresar desacuerdos, cuestionar decisiones o señalar errores por temor a las consecuencias, puede formarse lo que Sabal denominó una “burbuja de validación”.

Esta dinámica limita el acceso a perspectivas diferentes y puede reforzar una confianza excesiva en las propias decisiones, hasta generar una falsa sensación de infalibilidad. Por ello, un buen líder necesita personas que puedan contradecirlo sin miedo.

A veces, alcanzar una meta ya no es suficiente. La necesidad de reconocimiento puede alimentar una búsqueda constante de poder, mientras el miedo a perderlo dificulta delegar, aceptar críticas y renunciar al control.

De la ambición al control: cuando tener poder ya no es suficiente

La ambición puede impulsarnos a crecer, superar nuestros límites y alcanzar grandes objetivos. Sin embargo, cuando el reconocimiento y el estatus se convierten en una necesidad constante, incluso los mayores logros pueden dejar de producir satisfacción. Lo que antes era una motivación para avanzar puede transformarse en una búsqueda interminable de poder.

Para César Sotillo, la ambición no es negativa en sí misma, sino “una expresión del deseo, y el deseo es lo que nos mueve a crear, a crecer y a construir”. Básicamente, una ambición saludable está ligada a un proyecto y permite disfrutar el camino, no solo la meta.

La diferencia aparece cuando el poder deja de ser un medio para alcanzar determinados objetivos y se convierte en una forma de buscar validación personal. En estos casos la satisfacción puede resultar pasajera: “Se logra un objetivo y, en lugar de satisfacción, aparece un vacío que empuja a ir por el siguiente”.

Esta necesidad de reconocimiento puede estar relacionada con experiencias tempranas de sentirse poco valorado, querido o suficiente. Así, la persona intenta compensar esas carencias acumulando logros, aunque ninguno consiga resolver completamente el malestar que las origina.

La búsqueda de poder también puede ir acompañada de una necesidad excesiva de controlar lo que sucede alrededor. Según Susan Albers, psicóloga de Cleveland Clinic, este comportamiento puede relacionarse con el miedo, la ansiedad y la dificultad para tolerar la incertidumbre.

“Algunas personas intentan supervisar constantemente lo que ocurre a su alrededor porque sienten mayor seguridad cuando pueden anticipar los resultados o intervenir en las decisiones”.

Cuando esta necesidad se vuelve persistente, puede generar tensiones en las relaciones personales y laborales. Delegar responsabilidades, aceptar decisiones diferentes o reconocer que no todo depende de uno mismo puede resultar especialmente difícil para quienes necesitan mantener el control de cada situación.

Esta dificultad para ceder también puede manifestarse frente a las críticas. Albers resaltó que algunas personas interpretan los desacuerdos como ataques personales, especialmente cuando sienten que estos ponen en cuestión la imagen que desean proyectar. En esos casos, una observación o un cuestionamiento puede provocar respuestas defensivas, resentimiento o actitudes pasivo-agresivas.

Además, en ciertos patrones narcisistas, la necesidad de reconocimiento puede coexistir con sentimientos de inseguridad y temor a ser juzgado. Por ello, una actitud aparentemente arrogante no siempre es señal de una confianza sólida en uno mismo.

Cuando las reglas parecen dejar de aplicarse a uno mismo

Conseguir poder no solo transforma la forma en que nos relacionamos o controlamos el entorno; también puede alterar de manera silenciosa los límites morales. Por ejemplo, en dinámicas de alta corporación, donde se toman decisiones que afectan el futuro de miles de personas, conductas que antes se consideraban inaceptables—como manipular o perjudicar a otros—empiezan a justificarse con notable facilidad.

No hace falta dirigir una empresa para abusar de la autoridad. Incluso una pequeña cuota de poder puede revelar cómo tratamos a quienes tienen menos posibilidades de contradecirnos.

Este cambio puede producirse de manera gradual, a través de mecanismos psicológicos que permiten minimizar la gravedad de las propias acciones. Uno de ellos es la racionalización, que consiste en encontrar explicaciones aparentemente válidas para justificar comportamientos que sabemos que no están bien.

Otro es la desvalorización de los demás: “Si empiezo a ver a alguien como menos capaz o menos importante, me resulta más fácil maltratarlo sin sentir culpa”, sostuvo Sotillo.

Así, una persona puede llegar a convencerse de que humillar a alguien o vulnerar acuerdos es necesario porque persigue un objetivo disruptivo. En este sentido Paola Páez, psicóloga de Clínica Internacional mencionó que, cuando además existe la percepción de que nadie cuestionará estas decisiones, las conductas abusivas pueden normalizarse hasta el punto de que quien las ejerce deja de reconocer el daño ocasionado.

A esta dinámica puede sumarse una sensación de excepcionalidad: la creencia de que las reglas que se aplican a los demás no necesariamente deben cumplirse cuando uno ocupa una posición de poder. Y es que como bien destacó César Sotillo: “Hay personas que sienten que la vida les debe algo y que, por eso, las reglas comunes no se les aplican”.

El problema es que, bajo esa lógica, se desdibujan los propios límites. Así, en lugar de admitir una equivocación, la persona puede justificar sus errores como “costos necesarios” o trasladar la culpa a quienes la rodean.

No hace falta ser poderoso para abusar del poder

El autoritarismo no es exclusivo de quienes dirigen grandes empresas tecnológicas ni de quienes gobiernan países. También puede manifestarse en espacios cotidianos, donde basta tener cierta autoridad sobre otros para que aparezcan comportamientos que antes parecían impensables.

Por eso, para Sotillo: “lo que está en juego no es la cantidad de poder, sino lo que ese poder significa para la persona”. Incluso dirigir un pequeño equipo puede adquirir un significado especial para alguien que durante mucho tiempo se sintió poco valorado.

Pero quizás lo más difícil sea reconocer que ninguno de nosotros está completamente a salvo de estas conductas. Y es que pensar ‘yo nunca haría eso’ es, justamente, una forma de bajar la guardia. Por ello, es fundamental prestar atención a señales como impacientarse cuando otros hablan, molestarse ante los desacuerdos, notar que nadie se atreve a contradecirnos o comenzar a justificar comportamientos que antes criticábamos.

Además, para evitarlo, es importante mantener vínculos en los que nuestra posición no determine cómo nos tratan, aprender a recibir las críticas sin interpretarlas como ataques y reservar espacios para la autocrítica.

Tres años después de aquella crisis que sacudió a OpenAI, el episodio sigue recordándonos que el poder no se ejerce en el vacío: está atravesado por relaciones, desacuerdos y decisiones que pueden afectar a muchas personas. Pero la reflexión no termina en Silicon Valley. También alcanza a quien dirige un equipo, toma decisiones sobre otros o descubre, por primera vez, lo que significa tener autoridad.

Al final, como bien señaló el especialista, “el poder en sí no es bueno ni malo. Lo que marca la diferencia es la relación que cada uno logra tener con su propia fragilidad”.