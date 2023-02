Luciana E. tiene 23 años y viene de una familia conservadora. A lo largo de su crianza, sus padres constantemente le repetían que no había pretendiente que “llegue a su nivel”, porque era especial y única. Así, Luciana creció con la idea de que nunca iba a tener pareja, debido a que nadie era suficientemente bueno, y no dudaba en comentárselo a sus amigas, generando en ellas una incomodidad. Sin embargo, en el fondo se sentía triste por ver cómo sus amigas vivían romances, mientras ella no.

Conforme a los criterios de Saber más