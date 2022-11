Ir al trabajo, hacer las compras de hogar o incluso ir a clase son actividades que pueden llegar a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo, haciendo que olvidemos aquellas cosas que nos hacen felices. Si es que nos hacemos un espacio en el ajetreado día, podríamos ser más conscientes de la importancia que tiene el mirar adentro de nosotros para atender nuestras necesidades. Mimarse a uno mismo no está mal, solo hay que aprender a hacerlo.

¿Cómo priorizarme?

Para comenzar a priorizarnos a nosotros mismos hay que aprender a poner límites, lo cual te ayudará a decir no en algunas situaciones en las que en realidad no quieres participar. Esto no quita que le puedas explicar a la otra persona por qué no haces lo que te piden, siempre comunicar lo que sentimos con el otro ayudará a que nos entiendan.

Los mimos y las prioridades no solo son darnos autoregalos o hacer cosas que nos gusten, sino también se trata de cuidar nuestra apariencia física, es decir, cuidar nuestra imagen, cuerpo y alimentación además de nuestra salud física.

Pautas para darnos prioridad:

Laura Fuster, psicóloga que conversó con el diario ABC recomienda a las siguientes pautas para darse prioridad: