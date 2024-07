La más reciente decisión adversa para Martín Vizcarra se conoció este jueves. El Poder Judicial rechazó en segunda instancia su pedido para viajar a Moquegua, región que gobernó y que está estrechamente ligada a su proceso, para pasar allí las Fiestas Patrias

El argumento principal de los jueces fue que el expresidente no pudo justificar qué actividades iba a realizar ni por qué era indispensable su presencia fuera de la ciudad donde reside. Más aún cuando su juicio ya tiene fecha de inicio, y se debe asegurar su presencia en Lima para las audiencias.

Por el caso de las presuntas coimas, la fiscalía solicitó en marzo del 2021 prisión preventiva para Martín Vizcarra. Sin embargo, el Poder Judicial consideró que no había suficiente peligro de fuga y solo le impuso libertad con restricciones. Así, desde entonces, debe cumplir una serie de reglas de conducta, entre las que está no salir de Lima sin permiso judicial.

Los pedidos de viaje rechazados a Martín Vizcarra en el 2024

Pedido de viaje de Martín Vizcarra Juzgado o sala que resolvió Fecha de la resolución Decisión A Piura por cumpleaños de su esposa (27 al 30 de marzo) Jueza Margarita Salcedo, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la CSNJPE 26 de marzo Pedido rechazado A Moquegua por trabajo (ocho viajes entre mayo y diciembre) Jueza Margarita Salcedo, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la CSNJPE 9 de mayo Pedido rechazado A Moquegua por trabajo (ocho viajes entre mayo y diciembre) Tercera Sala de Apelaciones de la CSNJPE 13 de junio Pedido rechazado A Iquitos para dictar conferencia para Perú Primero (20 de julio) Jueza Margarita Salcedo, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la CSNJPE 18 de junio Pedido rechazado A Moquegua por Fiestas Patrias (23 a 29 de julio) Jueza Margarita Salcedo, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la CSNJPE 18 de julio Pedido rechazado A Iquitos para dictar conferencia para Perú Primero (20 de julio) Tercera Sala de Apelaciones de la CSNJPE 19 de julio Pedido rechazado A Moquegua por Fiestas Patrias (25 a 29 de julio) Tercera Sala de Apelaciones de la CSNJPE 25 de julio Pedido rechazado

Las solicitudes de Martín Vizcarra se han hecho argumentando motivos familiares, personales y familiares. La fiscalía suele oponerse, alegando que se no justifica darle permiso para salir de Lima y que hay un riesgo de fuga por la proximidad de su juicio. Allí se enfrentará a un pedido de 15 años de prisión.

Los rechazos se han hecho más frecuentes a medida que se acerca el juicio oral. En marzo pasado, El Comercio informó que el caso de Martín Vizcarra iba a ir a juzgamiento luego de que la jueza de su caso, Margarita Salcedo, rechazó sus pedidos para archivar el proceso durante el control de acusación.

Ante de ello, la jueza había accedido a dar permisos a Martín Vizcarra para viajar a regiones por motivos laborales o personales.

En enero, por ejemplo, le autorizó realizar cuatro viajes a Moquegua -de cinco días cada uno- en enero, febrero, marzo y abril, para que pueda trabajar allá. Sin embargo, desde marzo a la fecha, ha rechazado sucesivamente sus permisos y sus decisiones han sido ratificadas por la sala superior que ve las apelaciones.

A inicios de mayo, la misma jueza dictó el auto de enjuiciamiento contra el exmandatario y formalizó la orden para que vaya a juicio. Y a inicios de julio, el Cuarto Juzgado Colegiado de la CSNJPE programó el inicio del juicio para el lunes 28 de octubre.

Rechazo de la sala de apelaciones al pedido de Martín Vizcarra para viajar a Moquegua

El rechazo más reciente

Este jueves se conoció el rechazo definitivo a la solicitud más reciente de Martín Vizcarra para salir de Lima. El pedido inicial fue presentado en junio.

Su pretensión era viajar a Moquegua entre el 23 y el 29 de julio para pasar esos días junto a su esposa y sus hijos, con quienes reside en Lima, y con otros familiares que viven en su región natal.

El despacho del fiscal que lo acusa, Germán Juárez Atoche del equipo especial Lava Jato, se opuso a la autorización. Sostuvo que no había necesidad de salir de Lima para pasar los días feriados con su familia y que el viaje podría usarse, en realidad, para hacer actividades políticas.

También remarcó que ya había pedido permiso para viajar a Moquegua en esas fechas alegando motivos laborales, lo que le fue negado por el Poder Judicial en dos instancias.

Adicionalmente, incidió en que el mismo Poder Judicial ya había programado el inicio de su juicio oral. “Existiría un incremento el peligro de fuga si se otorga el permiso de viaje solicitado, estando próximo a dicha audiencia, más aun cuando existen evidencias de una posible conducta del acusado para realizar proselitismo político”, afirmó el fiscal, según se cita en documentos judiciales.

En una decisión del pasado 18 de julio, la jueza Margarita Salcedo -a cargo de resolver estas solicitudes del expresidente- rechazó darle permiso para el viaje en primera instancia. En su resolución, indicó que su defensa no cumplió con detallar las actividades iba a realizar durante su viaje y solo se consignó que iba a “disfrutar de dichos días”. Tampoco detalló cómo iba a llegar a Moquegua, ya que “solo anexa tickets electrónicos de vuelo que comprende el recorrido de Lima a Tacna”.

El despacho del fiscal Germán Júárez, quien acusa a Vizcarra, se opuso a los pedidos de viaje.

También coincidió con la fiscalía en que “genera duda razonable” que pida un nuevo permiso para viajar en esas fechas, esta vez por motivos familiares, cuando ella mismo le había negado el permiso para hacerlo entre esos días por supuesto motivos laborales.

Por otro lado, señaló que la proximidad de su juicio “generaría un aumento del peligrosismo procesal el hecho de no poder localizar al acusado, siendo necesario asegurar la puesta a disposición de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, para el día 28 de octubre del presente año”. En el juzgamiento, el expresidente se enfrentará a una posible condena de 15 años de prisión.

“[El acusado] puede llevar a cabo dichas actividades sin ausentarse de Lima, mientras se encuentre vinculado al proceso en libertad, con las restricciones justificadas que le impone la comparecencia restrictiva. Por el contrario, autorizar su viaje, reviste una afectación grave al derecho de preservar los fines procesales, dado que el riesgo de fuga o evasión de la acción de la justicia sería inevitable, estando próximos al inicio de la etapa de juzgamiento”, concluyó la jueza.

Pedido sin "razones fundadas" y que "genera dudas"

La defensa de Martín Vizcarra apeló esa decisión y el caso llegó a la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que preside el juez superior Ramiro Salinas.

La audiencia para discutir la apelación se realizó este miércoles. El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, pidió que se autorice el viaje de su defendido entre el 25 y el 29 de julio, indicando que su esposa y sus hijos ya habían viajado a Moquegua el día previo.

El abogado sostuvo que no era necesario detallar que iba a realizar durante su viaje, tal como sostuvo la jueza, ya que solo serían actividades familiares.

También dijo que la magistrada no conocía “la realidad peruana” pues para ir a Moquegua lo más seguro era viajar en avión hasta Tacna y desde allí ir por tierra a Moquegua. Afirmó que su hermano se había comprometido en recogerlo y trasladarlo.

También sostuvo que a pesar de que se le negó el pedido para viajar en esas fechas por motivos laborales, ello no impide que luego se programe un viaje familiar para esos días.

“No se puede intentar regular desde el Estado, menos desde el Poder Judicial, cómo se configuran las relaciones familiares. Al decir que se puede contactar con sus hermanos o suegros a través de las redes sociales, o que puede realizar actividades similares en Lima, es evidente que hay una intromisión ilegítima en cómo se forjan las relaciones familiares. Toda su familia es de Moquegua”, añadió.

En la resolución frente a este pedido, el Poder Judicial señaló que la defensa de Martín Vizcarra también intentó negar que existe peligro de fuga de su parte porque “participará en las elecciones generales de 2026, lo que refuerza su arraigo en Perú”. Esto a pesar de que está inhabilitado hasta el 2031 para ocupar o postular a cargos públicos. Sin embargo, este argumento no fue mencionado durante la audiencia.

La jueza Margarita Salcedo es la encargada de resolver, en primera instancia, las solicitudes de Martín Vizcarra

Por su parte, la fiscalía mantuvo su oposición al viaje y pidió que ratifique la decisión de primera instancia.

Finalmente, la sala de apelaciones volvió a fallar en contra del pedido de Martín Vizcarra y confirmaron la negativa a su viaje. En primer lugar, coincidieron con la jueza de primera instancia en que la defensa no justificó las actividades que iba a realizar el expresidente.

“Es evidente que el recurrente tiene lazos no solo familiares, sino también laborales y políticos con la ciudad de Moquegua, como se observa en los anteriores pronunciamientos emitidos en este proceso penal. Sin embargo, los motivos para flexibilizar las reglas de conducta deben estar debidamente fundamentados y sustentados desde el escrito inicial, lo que al parecer no ocurrió en el presente incidente”, indicaron los magistrados

También coincidieron con la jueza Margarita Salcedo en que el nuevo intento de viajar en estas fechas, bajo otros argumentos, “genera dudas sobre la posibilidad de un incremento en el peligro de fuga del recurrente”. “Este cambio afecta el principio de razón suficiente, y más bien crea convicción de que el procesado no tiene claro cuál es el motivo real de pretender viajar a Moquegua”, dijeron.

La sala de apelaciones que ve el caso de Martín Vizcarra es presidida por el juez superior Ramiro Salinas

“Al parecer el recurrente está probando el motivo por el cual los jueces debemos flexibilizar la regla de conducta impuesta en el proceso penal en giro. Por lo demás, el cambio brusco sobre los motivos de salir de la localidad podría aceptarse siempre y cuando haya una justificación reforzada y adecuada. La misma que no ha sido expuesta en la audiencia pese a las preguntas efectuadas por la dirección de debates”.

Los jueces también rechazaron el argumento de su supuesta participación como candidato del partido Perú Primero. “Su participación en dicho partido político y su relación con las elecciones generales de 2026 resulta ser incompatible con la realidad, ya que la sanción política impuesta limita su capacidad para ocupar roles dentro del partido mencionado”.

Adicionalmente, sostuvieron que es necesario asegurar que Martín Vizcarra “permanezca en la ciudad de Lima para asistir a las sesiones del juicio oral de forma presencial”. Su presencia en las audiencias de juzgamiento es obligatoria, lo que “refuerza la necesidad de mantener estrictas reglas de conducta impuestas para evitar cualquier intento de sustracción de la acción de la justicia”.

“La solicitud de autorización de viaje no se sustentó en razones fundadas e ineludibles para flexibilizar la regla de conducta impuesta al procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en el marco de la comparecencia con restricciones impuesta en su contra. Por lo tanto, la resolución en grado [de primera instancia] debe ser confirmada en todos sus extremos”, concluyeron los jueces de la sala de apelaciones.

En las actividad políticas en las que participa en Lima, se promueve la candidatura de Martín Vizcarra a la presidencia pese a que estám inhabilitado. Foto: Facebook Martín Vizcarra

Posturas

El abogado penalista Andy Carrión dijo a El Comercio que se deben distinguir los pedidos de viaje que hace un acusado como Martín Vizcarra por sus distintas motivaciones: laborales, familiares o políticas. Indicó que, respecto a las que tienen un carácter político, sus denegatorias están justificadas debido a su inhabilitación. “No puede ser elegido, tiene dos inhabilitaciones. Si bien es cierto que puede hacer actividades partidarias sin ser elegido, decae la trascendencia del viaje por sí mismo”:

En cuanto a los pedidos para viajar por motivos familiares, consideró que los rechazos se justificarían cuando se trata de viajes a regiones donde no tiene familia, como fue en el caso de Piura. En cambio, cuando se trata de Moquegua es distinto, por ser el lugar donde reside su familia y la de su esposa. “Si es que quiere pasar sus vacaciones con su familia en otro lugar que no sea Moquegua, quizás sí se justificaría”.

El penalista consideró que los rechazos a ese tipo de pedido pueden deberse a errores en la sustentación de su defensa, pero que también puede haber una “excesiva escrupulosidad” de parte de los jueces. “Quizás pudo presentar declaraciones juradas de sus familiares diciendo que iba a visitarlos tales días y eso hubiese promovido una mejor decisión”, comentó.

El exministreo Alejandro Salas, hoy vocero de Martín Vizcarra, dijo que las negaciones del PJ a los pedidos de viaje son "arbitrarias". | Foto: archivo GEC

Por otro lado, Carrión opinó que la acusación fiscal contra el expresidente es bastante sólida y que lo más probable que el proceso por el que cumple estas reglas de conducta culmine en una condena, lo cual dependerá finalmente de los jueces. “Hay una trazabilidad del dinero [de las presuntas coimas] bastante marcado. Hay un riesgo muy serio para Vizcarra de que se le emita una sentencia condenatoria”.

En tanto, el exministro Alejandro Salas, vocero del expresidente, calificó estas decisiones del PJ como “arbitrarias” y dijo que están evaluando recurrir a la justicia constitucional para que se autoricen sus viajes. A su criterio, el Poder Judicial está tratando a Martín Vizcarra de forma más severa que a otros procesados de alto perfil, como Keiko Fujimori o Patricia Benavides

“He estado con él y hay molestía porque se evidencia que la justicia no es igual y el trato no es igual para todos”, afirmó a este Diario. “Los adversarios suelen decir que el Poder Judicial lo favorece. Pero aquí se evidencia una situación en que se busca perjudicarlo”.

Salas añadió que también se insistirá en pedidos para viajar fuera de Lima para actividades políticas. “El derecho a la participación política es de todo ciudadano, no se necesita ni siquiera estar inscrito en un partido. Lo único que falta con Martín Vizcarra es que le nieguen el derecho al voto [...] Él no tiene una pensión vitalicia del Congreso, no piensa pedirla, él necesita trabajar”, dijo.