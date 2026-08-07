Martín Vizcarra cumple condena efectiva en el Penal de Barbadillo. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Martín Vizcarra cumple condena efectiva en el Penal de Barbadillo. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Poder Judicial programó para el jueves 20 de agosto a las 11:00 a.m. la audiencia de apelación que presentó la defensa de Martín Vizcarra contra su condena por cohecho pasivo propio vinculada a irregularidades cuando fue gobernador regional de Moquegua por la que ahora cumple pena privativa de la libertad efectiva en el penal de Barbadillo.

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