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Resumen

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La bancada de Juntos por el Perú (JP) buscaría asumir la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara del Senado, además de otros grupos de trabajo considerados estratégicos, como el de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. Esa aspiración podría empezar a definirse en los próximos días, siempre que la agrupación consiga el respaldo de las demás bancadas que conforman la coalición de izquierda.

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