Así lo indicó el senador Jaime Quito (JP) a El Comercio al ser consultado sobre si su bancada intentará presidir la Comisión de Ética. El legislador sostuvo que su grupo buscará encabezar todas las comisiones que le correspondan por representación parlamentaria y, especialmente, aquellas que consideran de su interés para impulsar su agenda política.

En otras palabras, JP procurará conducir los grupos de trabajo que considera estratégicos para el funcionamiento del Congreso y para impulsar cambios legislativos desde el Senado.

“[¿JP intentará presidir la Comisión de Ética en el Senado?] Vamos a tomar todas las comisiones que correspondan como bancada. Usted me pregunta por la intención que tengo [sobre que JP intentaría presidir Ética] y la intención que tenemos es que todas las comisiones que correspondan a la bancada y las que son de interés como también por ejemplo Constitución [las tomaremos]”, dijo.

Paralelamente, una fuente aseguró que JP optaría por presidir Ética del Senado, aprovechando que la izquierda tendrá la mayoría de la mesa de trabajo, pues será un representante por cada grupo político.

El Senado lo conforman Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

Con esa distribución, el fujimorismo perdería fuerza política al menos en ese grupo, mientras que las bancadas de izquierda y sus eventuales aliados podrían alcanzar una mayoría de cuatro votos frente a dos en Ética.

Quito afirmó que la decisión de presidir las comisiones de su interés estará sujeta a conversaciones para definir la distribución de las presidencias de las distintas comisiones parlamentarias.

Sin definición sobre el representante de JP

Pese a su interés por presidir la Comisión de Ética, en Juntos por el Perú todavía no existe una definición sobre quién representará a la bancada dentro de ese grupo de trabajo.

Una fuente de la agrupación indicó a El Comercio que la demora responde a los cambios de último momento registrados en la conformación de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Según explicó, la dirigencia partidaria busca evitar una situación similar en el Senado antes de oficializar a su representante.

“No quieren repetir lo mismo”, refirió.

Consultado sobre si JP impulsará la designación de Iber Maraví como integrante de la Comisión de Ética, Jaime Quito descartó que exista algún impedimento para ello.

“Y si lo fuera, no tendría por qué haber problema. Todos los congresistas estamos en las mismas facultades para poder participar en cualquier comisión”, refirió.

Preguntado sobre si ese mismo criterio mantiene respecto de Silvana Robles, a quien el partido suspendió, respondió que “es posible que todos participen”.

Las cartas para integrar la Comisión de Ética

En el Partido del Buen Gobierno (PBG), la principal carta para integrar la Comisión de Ética es el senador Carlos Caballero. Los legisladores Patricia Iturregui y Jorge Gavidia confirmaron a El Comercio que existe un acuerdo que lo designa como representante de la bancada.

Ambos explicaron que la decisión responde a su perfil profesional, aspectos que fueron tomados en cuenta durante las conversaciones internas para definir la representación del partido en ese grupo. Según su experiencia laboral, figura como jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, Director de Telemática de la FAP y jefe institucional de CONIDA. Además, presidió el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Partido del Buen Gobierno, de acuerdo con su declaración jurada.

Un fuente del PBG descartó que se tenga previsto intentar ocupar la presidencia de la comisión.

“Por el momento no estamos interesados”, dijo. Consultado sobre un eventual respaldo a Juntos por el Perú para presidir la Comisión de Ética, respondieron: “Lo evaluaremos”.

En Renovación Popular, el senador Edgar Macha y la vocera alterna, María Jáuregui, afirmaron que el representante de la bancada ‘celeste’ ante la Comisión de Ética será Miguel Ángel Velásquez, elegido al Congreso bicameral por la circunscripción de los Peruanos en el Exterior.

Macha indicó que la próxima semana se ratificará en el pleno de la Cámara Alta los nombres de los integrantes de la Comisión de Ética y de otras comisiones.

En Fuerza Popular, en tanto, uno de los primeros nombres que se evalúan para integrar la comisión es el de la senadora Martha Chávez. Consultado por el videopodcast Siempre a las 8 de El Comercio, el senador Alejandro Aguinaga consideró que reúne las condiciones para asumir esa responsabilidad.

“Martha Chávez es intachable. Una buena abogada. Tenemos buena gente”, refirió.

El Partido Cívico Obras y Ahora Nación no tienen definido a un representante por el momento.

La designación de los integrantes de la Comisión de Ética y, posteriormente, la elección de su presidencia dependerán de las negociaciones que las bancadas sostengan en los próximos días.

Es importante recordar que la citada mesa de trabajo tendrá un rol determinante en la evaluación de la conducta y las eventuales sanciones contra los integrantes de la Cámara del Senado.