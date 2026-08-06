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Resumen

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La designación de César Tito Rojas, exdirigente del Movadef, como integrante de la Comisión de Ética duró apenas 24 horas. El partido Juntos por el Perú decidió retirarlo este miércoles del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados tras enfrentar duras críticas desde el último martes por su historial como dirigente del Movadef, considerado el brazo político de Sendero Luminoso.

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