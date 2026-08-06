La designación de César Tito Rojas, exdirigente del Movadef, como integrante de la Comisión de Ética duró apenas 24 horas. El partido Juntos por el Perú decidió retirarlo este miércoles del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados tras enfrentar duras críticas desde el último martes por su historial como dirigente del Movadef, considerado el brazo político de Sendero Luminoso.

La decisión se adoptó luego de las 3:00 de la tarde, cuando se reunió la bancada de JP, según informó a El Comercio la diputada Catherine Palomino. La propuesta de retirarlo fue presentada por el vocero de la agrupación, Ernesto Zunini, ante la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados.

En respuesta, los representantes de las distintas bancadas aceptaron la solicitud y, por unanimidad, acordaron retirar al también exdirigente de la facción radical del magisterio Conare-Sutep.

De forma preliminar se había acordado que Azucena Isla Rojas reemplace al cuestionado diputado en la Comisión de Ética.

/ Cesar Campos

No obstante, a las 4:56 de la tarde, durante la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, Zunini pidió reconsiderar a Isla Rojas por Jessica Sadith Pérez.

Tras la nueva propuesta, el pleno aprobó por mayoría a mano alzada que Ética quede conformada de la siguiente manera:

Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Heber López Letona (Obras), Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación) y Jessica Sadith Pérez (Juntos por el Perú).

Zunini lo llama "luchador social"

Por la mañana, la decisión de la dirigencia de Juntos por el Perú (JP) de defender a César Tito Rojas parecía firme. Primero fue su vocero, Ernesto Zunini, y luego el senador Iber Maraví, quienes salieron en su defensa. Sin embargo, por la tarde, Zunini declaró a El Comercio que la bancada no descartaba la posibilidad de retirarlo de la Comisión de Ética.

“César Tito Rojas tiene todas las credenciales porque está habilitado para participar en la comisión, pero no es una decisión imperativa. No es que nos cerremos en que él sea sí o sí parte de la Comisión de Ética”, indicó.

Ante la prensa, el vocero de JP aseguró que la decisión final se adoptaría en una reunión de bancada programada para las 3:00 de la tarde.

En diálogo con El Comercio, Zunini pidió respeto para el parlamentario. No hizo ninguna autocrítica por la designación y, por el contrario, lo describió como un luchador social con amplia representación en la región de Puno.

“Rechazamos que se le pretenda excluir por ser un luchador social y se le cuestione que no se condice con el estima que le tiene el pueblo de Puno. Tiene una representación, tiene una legitimidad, es una autoridad y merece respeto”, refirió.

Consultado por El Comercio, Zunini negó que, en algún momento, la bancada hubiera evaluado impulsarlo como presidente de la Comisión de Ética.

No obstante, en la víspera, la diputada Svieta Fernández (Juntos por el Perú) había señalado a este Diario que la bancada aún analizaba promover a Rojas como titular del grupo de trabajo.

“Es un tema que se está dialogando en bancada aún”, sostuvo.

Más temprano, el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) también defendió la designación de Rojas como integrante de la Comisión de Ética del Congreso. Consultado sobre por qué se había elegido a un exintegrante del Movadef para integrar ese grupo de trabajo, respondió que “la ley lo faculta”.

Al ser abordado por la prensa, Maraví se mostró incómodo y visiblemente molesto. En un intercambio de palabras con un reportero de Canal N, respondió: “Veo que usted no entiende, señor”. Luego añadió: “Ustedes tienen que entender qué dice la ley. ¿En algún lugar la ley le prohíbe al señor ser parte de la Comisión de Ética?”.

—¿Fisuras en la coalición de izquierda?-

Rojas iba a ser promovido por la agrupación política para presidir Ética, pero al haber perdido el apoyo del resto de las bancadas de la coalición de izquierda, Juntos por el Perú no tuvo mejor opción que dar marcha atrás.

Esta versión se condice con los ánimos del Partido Cívico Obras (PCO), con el que forma una alianza junto con Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno.

Daniel Barragán, vocero del PCO, dijo a este Diario que haberlo designado como integrante de la Comisión de Ética, no fue correcto y que su grupo político no estaba desde un inicio de acuerdo con la designación. Explicó que un integrante de la Comisión de Ética debe tener un perfil intachable.

“Bueno, nuestra opinión [en Obras] es que no estamos de acuerdo con su designación. Yo no estoy de acuerdo con nombrar a una persona que puede tener un antecedente policial o que tenga un problema social o político. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. No me parece a mí correcto [que pertenezca a Ética]. La postura que tenemos nosotros es que las personas que tengan que participar especialmente en la Comisión de Ética tienen que ser un ejemplo”, agregó.

Daniel Barragán aseguró que no tiene ninguna relación ni comunicación con Humala Tasso y negó ser etnocacerista. (Foto: Presidencia)

Consultado si Obras iba a apoyar a Tito Rojas como presidente de Ética, contestó que no. “No [lo apoyamos]. Se lo digo así con toda honestidad, porque nosotros creemos que las personas que estén en esa comisión en especial tienen que darle una buena imagen a la población”, añadió.

Más temprano, el diputado Javier Cipriani (Renovación Popular) e integrante de Ética indicó que el grupo debe contar con integrantes con la autoridad moral necesaria para garantizar decisiones justas, imparciales y coherentes.

“El nuevo Parlamento tiene la oportunidad de comenzar una etapa distinta, sin cargar con cuestionamientos del pasado ni permitir que estos debiliten la confianza ciudadana. El país espera un Congreso a la altura de esa responsabilidad”, escribió en su cuenta de X (Antes Twitter).

Sin embargo, no fue el único que cuestionó a Rojas. Miguel Torres, presidente del Senado y del Congreso, consideró que JP debía reevaluar en la designación de Rojas en dicho grupo de trabajo.

Indicó que lo que queda desde su posición es “llamar a una reflexión” a los distintos grupos parlamentarios al momento de designar a las personas que integrarán las diversas comisiones.

“Finalmente es decisión de cada grupo parlamentario. No quisiera decir que es una provocación, creo que es una representación que ha sido elegida por este grupo parlamentario. Quizás deberían hacer una reevaluación y si tienen a bien, nombrar a otra persona adicional”, añadió.