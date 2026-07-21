Martín Vizcarra cumple su condena en el penal Barbadillo. (Foto: GEC)
Martín Vizcarra cumple su condena en el penal Barbadillo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Primera Sala Constitucional de Lima declaró improcedente una demanda de habeas corpus presentada en favor del expresidente Martin Vizcarra (2018-2020) para dejar sin efecto la ejecución provisional de la condena de 14 años de prisión que se le impuso por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

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