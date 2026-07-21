La Primera Sala Constitucional de Lima declaró improcedente una demanda de habeas corpus presentada en favor del expresidente Martin Vizcarra (2018-2020) para dejar sin efecto la ejecución provisional de la condena de 14 años de prisión que se le impuso por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

En su resolución, la sala consideró que dicho recurso debió declararse improcedente en su totalidad, al no haberse cumplido con el requisito de firmeza, previsto en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Refirió que a la fecha de interposición de la demanda (10 de diciembre de 2025) se encontraba pendiente la solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia formulada en la vía penal, a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que recién emitió pronunciamiento el 26 de enero de 2026.

No obstante, mencionó que una vez agotada dicha vía ordinaria, queda habilitada la posible interposición de una nueva demanda de hábeas corpus contra las resoluciones cuestionadas si el beneficiario lo considera pertinente.

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Asimismo, advirtió que la defensa técnica del expresidente desplegó una conducta procesalmente irregular al accionar simultáneamente en la vía penal ordinaria, mediante una solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia; y en la vía constitucional, mediante la interposición de una demanda de hábeas corpus.

Por ello, la sala revocó la sentencia emitida el pasado 1 de abril, en el extremo que resuelve declarar fundada en parte la demanda a favor de Martín Vizcarra.

Resolución del Poder Judicial sobre Martín Vizcarra.

El caso

Como se recuerda, en noviembre del 2025 el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional- presidido por la jueza Fernanda Ayasta-condenó a 14 años de prisión al exmandatario por el delito de cohecho.

Fue al concluir que el también ex gobernador regional de Moquegua recibió S/2,3 millones en sobornos por parte de las constructoras Obrainsa e ICCGSA, implicadas en el Club de la Construcción, a cambio de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El tribunal, además, ordenó la inhabilitación de Vizcarra Cornejo para ejercer cargos de elección popular y públicos por nueve años, así como el pago de una reparación civil del mismo valor que las coimas recibidas.