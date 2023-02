El cáncer y salud mental es un tema que actualmente muchos expertos siguen estudiando. Y es que un diagnóstico de cáncer hace que la vida de un paciente cambie por completo. No solo deben enfrentarse a la enfermedad, sino a lo que conlleva; así como ansiedad, depresión, estrés, síntomas con los que deben lidiar a la hora de hacer todo el tratamiento.

En relación con el Día Mundial Contra el Cáncer, la Dra. Katia Canenguez, psicóloga infantoadolescente de la universidad de Massachusetts, respondió la pregunta a Bienestar del Diario El Comercio y nos da algunas recomendaciones para sobrellevar un tratamiento oncológico cuidando la salud mental.

“En ciertos lugares existen personas que se especializan en dar el apoyo necesario a las personas que tienen cáncer. Asimilar que tenemos una enfermedad crónica no es nada sencillo y demora, por ello, lo importante es no aislarse de las personas que más nos quieren, porque no solo hay temor al futuro, sino también temor al tratamiento”, comenta la especialista.

La importancia de la salud mental durante un tratamiento de cáncer

La salud emocional está muy relacionada con el pronóstico del cáncer. Y es que hubo casos de pacientes que, al ser solamente tratados por la enfermedad, sin contar con un soporte psicológico, han terminado abandonando el tratamiento, ya que viene con una serie de cambios que afectan a la persona.

‘Esperantra’: “A raíz de la pandemia pasamos a tener 140 fallecidos diarios por cáncer”

Asimismo, hay evidencias de qué personas que cuentan con problemas como adicciones o demencia senil, pero no cuentan con apoyo psicológico, y que son diagnosticadas con cáncer, tienen menos probabilidades de sobrevivir al tratamiento; por el contrario, de aquellos que si reciben, pese a padecer un trastorno de salud mental, pueden vivir más tiempo.

Buscar ayuda es la mejor solución

Ante ello, Canenguez recomienda principalmente asistir a terapia y hablar con un experto sobre estos temas, las emociones y sentimientos que pasan por nuestra cabeza cuando realizamos nuestro tratamiento.

“Es importante tener a alguien con quién hablar sobre los temores que tenemos del diagnóstico asociado con este tratamiento. No necesariamente tiene que ser conversar con un especialista en salud mental, sino también se puede elegir a la familia, a los amigos y no aislarnos de las personas que más nos quieren. Además, existen grupos comunitarios, grupos de la iglesia, por si el paciente asiste a una. No importa de dónde sea, lo relevante es que el paciente esté recibiendo el apoyo necesario para poder ganar esta lucha”, agrega.

Otro punto sumamente relevante es no dejar de realizar las actividades que nos hacen feliz, estar contentos, nos ayuda a que el tratamiento sea más sencillo de sobrellevar.