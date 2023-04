Definitivamente, mostrar interés por conocer a las personas de nuestro entorno es muy importante y; sobre todo, aprender a valorarlas por quienes son, además de mantener una escucha activa, demostrar que somos empáticos y hacerles saber que en todo momento pueden contar con nosotros. Sin embargo, ¿realmente le damos la misma importancia a conocernos a nosotros mismos? Muchas veces solemos enfocarnos en lo externo, en lo que nos rodea y no nos detenemos a ver qué hay en nuestro interior. Con ello, no estoy diciendo que no debamos preocuparnos por nuestros padres, hermanos, hijos, abuelos, amigos, etc., sino que, el “secreto” para establecer relaciones más saludables con los demás, consiste en el desarrollo del autoconocimiento.

¿Qué es el autoconocimiento?

Si tomamos como punto de partida, el hecho de conocer a los demás y nos ponemos a pensar qué conlleva, tal vez consideraríamos: sus hobbies, metas, sueños, gustos, virtudes, valores, mentalidad, competencias, debilidades, preocupaciones, entre otros. Entonces si esto lo extrapolamos a nosotros mismos, la pregunta que englobaría y definiría el autoconocimiento es ¿quién soy yo?

Básicamente, el autoconocimiento se genera en base a nuestra autopercepción, es decir, la imagen y concepto que vamos creando de nosotros mismos y que nos permite ser conscientes de nuestras propias emociones, pensamientos, fortalezas, oportunidades de cambio, objetivos, etc. Desde el punto de vista de la psicología, probablemente, este sea uno de los elementos más relevantes para el desarrollo personal de todo ser humano, ya que es fundamental para alcanzar un bienestar absoluto, pues determina en cierta manera, como nos enfrentamos al mundo, pero también como nos autovaloramos y nos amamos sobre todas las cosas.

El autoconocimiento nos ayuda a ser más conscientes de nosotros mismos, es decir, de nuestras fortalezas, metas y oportunidades de mejora, además de que nos permite autovalorarnos y autoaceptarnos por quienes somos.

¿Por qué es tan importante el autoconocimiento?

Al conocer y comprender ciertos aspectos de nosotros mismos, somos completamente capaces de tomar decisiones y ser más conscientes sobre nuestra propia vida, así como también nos permite entender mejor nuestras interacciones con las personas.

Creo que es muy importante tener en cuenta que, el autoconocimiento no es algo que se logre de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo que implica ahondar y tratar de entender nuestras experiencias pasadas, nuestras relaciones actuales y nuestros objetivos futuros. En efecto, con ello podemos identificar ciertos patrones de comportamiento y pensamiento que de alguna u otra manera nos están limitando y frenando para alcanzar todos nuestros sueños y metas y, por ende, podemos empezar a trabajar en ellos, logrando así una mejora continua.

Asimismo, el autoconcimiento es el punto de partida para poder desarrollar una inteligencia emocional, puesto que, al tener la facilidad de conocer y reconocer nuestras propias emociones, es decir, saber qué significado tienen para nosotros, podemos tener un mejor manejo de ellas y gozar de una mejor salud mental.

¿Qué factores pueden obstaculizar al autoconocimiento?

Desde luego, considero que el mayor obstáculo para desarrollar el autoconocimiento somos nosotros mismos, ya que muchas veces por miedo a ser vulnerables, solemos evitar y negar nuestras emociones, pensamientos o comportamientos, pues nos resulta más complicado saber quiénes somos realmente, por lo que podemos caer en el autoengaño.

De igual manera, creo que el miedo o la incertidumbre al cambio, en ocasiones, suele frenarnos en este proceso tan íntimo y personal, así también como nuestra necesidad poco saludable de ser perfectos en todo sentido, convirtiéndonos en nuestros mayores críticos, situación que dificulta el poder aceptarnos como somos y valorar nuestras fortalezas y oportunidades de cambio.

Como mencioné previamente, generalmente, nos preocupamos más por el mundo exterior, pero nunca nos permitimos tener ese tiempo y espacio personal tan importante, el cual nos permite autorreflexionar y descubrirnos a nosotros mismos.

El autoconocimiento nos ayuda a tomar decisiones más informadas y conscientes, mejora nuestras relaciones y nos permite encontrar un mayor sentido de dirección y propósito en la vida.

¿Cómo podemos potenciar el autoconocimiento?

Introspección

En definitiva, creo que la introspección es el primer paso que debemos dar en nuestro proceso de autoconocimiento, pues al lograr conectar con nuestro ser y ser conscientes de quiénes somos en su totalidad, entraremos en un espacio de autorreflexión, el cual nos permite descubrir y entender por qué sentimos, pensamos, vivimos y actuamos de una manera determinada.

Tener un diario

Es probable que, esta sea una de las estrategias más utilizadas y recomendadas. Personalmente, esta es una herramienta que valoro mucho, pues nos permite aterrizar todo lo que sentimos y pensamos, y al tenerlo escrito y disponible para que lo podamos ver, analizar y llegar a una conclusión, nos ayuda a comprender nuestros patrones emocionales, cognitivos y comportamentales.

Espacio personal

Tenemos que comprender que, si no dedicamos un tiempo para nosotros, el cual nos permita trabajar en nuestra mejora continua, es seguro que nadie más lo hará. Este es un proceso que depende, en gran medida, de nosotros. Gracias a ese espacio, podemos detectar y aprender sobre nuestras fortalezas, metas, preferencias, etc.

Escucha activa

Sin duda, este es un elemento importante para nuestro proceso de introspección, porque podemos enfocarnos y centrar nuestra atención en lo que estamos sintiendo y pensando, además, nos permite tener una mayor apertura y ser más empáticos, dejando de lado los prejuicios y las autocríticas, los cuales lo único que generan son trabas en nuestro desarrollo personal.

Apoyo psicológico

Actualmente, muchas personas siguen creyendo que el ir a un psicólogo implica únicamente que tengamos algún trastorno o patología; no obstante, es importante que entendamos que el profesional de salud mental, es una persona totalmente objetiva que si bien, no nos va a dar la respuesta a nuestros problemas, sí puede ayudarnos a explorar nuestras experiencias y pensamientos de manera más profunda, comprender quiénes somos y autoaceptarnos.

Milenka Duarte es periodista y psicóloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.