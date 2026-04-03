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Resumen

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“Hombre no es gente”. La frase se repite cada vez que una infidelidad protagonizada por un varón se hace pública, cuando un ‘ampay’ estalla en redes o televisión. En ese contexto, el término “masculinidad tóxica” aparece como una forma de explicar conductas que durante años se normalizaron. Pero, ¿qué hay detrás de ese comportamiento? ¿Se puede cambiar? ¿Es posible dejar de ser esa persona?

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.