Verano 2026: los productos y accesorios infaltables para tus días de playa y piscina

Huggies Little Swimmers está diseñado especialmente para la playa y la piscina, es el pañal ideal para que los bebés disfruten libremente del agua, ya que su tecnología evita que se infle y ayuda a prevenir fugas mientras nadan. Su cintura elástica brinda un ajuste cómodo y seguro, y sus laterales fáciles de abrir y cerrar permiten colocarlo y retirarlo con total practicidad, dentro y fuera del agua, para que la diversión nunca se detenga. Disponible en principales supermercados y farmacias.