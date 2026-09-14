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Un caza a reacción F-16 de la Fuerza Aérea de Polonia participa en un ejercicio de la OTAN como parte de la misión de Vigilancia Aérea de la Alianza el 4 de julio de 2023. (Foto de John THYS / AFP).
Un caza a reacción F-16 de la Fuerza Aérea de Polonia participa en un ejercicio de la OTAN como parte de la misión de Vigilancia Aérea de la Alianza el 4 de julio de 2023. (Foto de John THYS / AFP).
/ JOHN THYS
Por Agencia AFP

Aviones de combate de la OTAN derribaron un dron sobre Lituania, anunció este martes el presidente de este país miembro de la Alianza Atlántica, Gitanas Nauseda.

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