Horóscopo de HOY, domingo 11 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: se animará a expresar aquello que guarda para resolver una situación difícil en la pareja. Salud: hará bien en correr o caminar. Sorpresa: surgirá una deuda.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la calidez renovará la relación y se percibirá en las miradas. Los encuentros serán inolvidables. Salud: dormirá sin interrupciones. Sorpresa: llega oportunidad.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: sus expectativas quedarán satisfechas con alguien que le propone un encuentro soñado. Salud: importante evitar excesos. Sorpresa: el entusiasmo se contagia.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: querrá dejar todo atrás y avanzar a otra etapa en la relación; se avecina nuevo comienzo. Salud: un desafío renovará su energía. Sorpresa: intromisión familiar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: advertirá señales que indican que la relación necesita un replanteo; será sano y positivo. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: alguien será misterioso.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: no será bueno olvidar la importancia de ciertos temas en la pareja y tendrá cuidado. Salud: el optimismo renovará su vigor. Sorpresa: encuentro fortuito.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: surgirán momentos románticos en la pareja que llenarán de calidez cada encuentro. Salud: un estudio traerá alivio. Sorpresa: elogiarán su actitud.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: su encanto se destacará allí donde decida ir y alguien querrá tener un encuentro. Salud: una consulta disipará dudas. Sorpresa: ausencia inesperada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: la vida social aumentará y tal vez sea para no hablar de algo delicado. Salud: un diagnóstico será el esperado. Sorpresa: conflicto repentino.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: verá la necesidad de tener un diálogo sincero para fortalecer la relación. Salud: más gimnasia será mejor. Sorpresa: alguien será impuntual.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: una persona impactará su corazón y querrá descubrir cuál es la principal afinidad. Salud: una dieta sana le hará bien. Sorpresa: viaje soñado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: expresará emociones que fortalecerán la pareja y permitirá que se confíen los secretos. Salud: iniciará ejercicios de fuerza. Sorpresa: regalo inesperado.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTELIGENTE Y CALCULADORA. SE ANTICIPA A LOS PENSAMIENTOS DE LOS DEMÁS.