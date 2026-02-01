¿Cuál es la mejor barra cebichera de Lima? 10 lugares imperdibles para este verano

Las barras cebicheras son un fenómeno que combina rapidez, frescura y carácter. No solo es cebiche, se trara de show, barrio, es experiencia. Espacios que nacieron para servir al paso se han sofisticado sin perder su esencia callejera ni su sabor contundente. En este verano 2026, muchos buscan reconfortarse en esta oferta.

Los Premios Somos, los galardones gastronómicos que celebra la revista “Somos”, reconocen este estilo de comida.

Es por ello que en esta nota, recordamos a los 10 que fueron elegidos en la guía de los Premios Somos 2025. En sus barras, el cebiche llega vibrante, acompañado de platos criollos y marinos, y muchas veces, de una cerveza bien fría o un chilcano preciso.

Las mejores barras cebicheras

Estos son los restaurantes que forman parte de la guía Premios Somos 2025 en la categoría “Mejor barra cebichera”:

Al Toke Pez

Dirección: Calle Manuel Bonilla 113, Miraflores.

Barracones

Dirección: Av. Conquistadores 1202, San Isidro

Barra Chalaca

Dirección: Camino Real 1239, San Isidro / Carlos Villarán 500, Plaza Santa Catalina / Circunvalación Golf Los Incas 134, Surco

Barra marina

Dirección: Avenida 28 de Julio 1151, Miraflores / Calle Almería 16, Surco

Barra Sullorqui

Dirección: Leoncio Prado 1196, Surquillo

El Populacho

Dirección: Av. 26 de noviembre 1754, Lima

Hayaq

Dirección: Calle San Diego 365, Surquillo

Las barras de Ronald

Dirección: La Mar 825, Miraflores / Alejandro Iglesias 448, Chorrillos / San Luis 1960, San Borja

La Pezcadería

Dirección: Av. Petit Thouars 3903, San Isidro

Terminal Pesquero

Dirección: Monterrico, Jesús María, Miraflores, Punta Hermosa, San Miguel, San Isidro, Chacarilla, Barranco, Begonias, San Isidro

¿Cómo se eligen a los ganadores de los Premios Somos?

Los nominados a los Premios Somos son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta la última edición de los premios se comprendió el período que abarcó de abril de 2024 a mayo de 2025. Los ganadores se eligen a través del voto popular. No es necesario ser suscriptor de El Comercio para acceder al proceso, ni es obligatorio marcar todas las categorías para que el voto sea válido.