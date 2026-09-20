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Descubre cuáles fueron los 16 restaurantes nominados a la categoría Mejor nuevo restaurante.
Descubre cuáles fueron los 16 restaurantes nominados a la categoría Mejor nuevo restaurante.
Por Alejandra Garboza

Para la última edición de los Premios Somos, la categoría de Mejor Nuevo Restaurante, a la par de distinciones centrales como Cocinero y Cocinera del Año, Mejor Servicio de Sala y el Premio a la Trayectoria Bernardo Roca Rey, estuvo a cargo de un jurado especial integrado por destacados periodistas, editoras y creadoras de contenido del rubro. Marissa Chiappe, Hirka Roca Rey, Paola Miglio, Laura Graner, Luis Martín Alzamora, Nora Sugobono y Pierina Denegri combinaron su vasta experiencia recorriendo salas, conversando con cocineros y analizando el mercado local para dictaminar el veredicto definitivo. A continuación, te invitamos a repasar las reseñas detalladas del gran ganador y de los nominados que marcaron el pulso, la técnica y la evolución gastronómica de la capital durante el último año:

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