Para la última edición de los Premios Somos, la categoría de Mejor Nuevo Restaurante, a la par de distinciones centrales como Cocinero y Cocinera del Año, Mejor Servicio de Sala y el Premio a la Trayectoria Bernardo Roca Rey, estuvo a cargo de un jurado especial integrado por destacados periodistas, editoras y creadoras de contenido del rubro. Marissa Chiappe, Hirka Roca Rey, Paola Miglio, Laura Graner, Luis Martín Alzamora, Nora Sugobono y Pierina Denegri combinaron su vasta experiencia recorriendo salas, conversando con cocineros y analizando el mercado local para dictaminar el veredicto definitivo. A continuación, te invitamos a repasar las reseñas detalladas del gran ganador y de los nominados que marcaron el pulso, la técnica y la evolución gastronómica de la capital durante el último año:

Los Primos de San Juan

Dirección: José Manuel Iturregui 924, Surquillo

Instagram: @primosdesanjuan

Los Primos de San Juan, ubicado en Surquillo, redefine el mapa gastronómico limeño creando el ‘fine dining’ popular. Encabezado por los hermanos César y Héctor Hernández junto a su primo Alan Chamba, formados en referentes como Rafael, Museo Larco y Central, el restaurante traslada la sazón de San Juan de Miraflores a un espacio surquillano diseñado como una acogedora quinta de barrio. Con el impulso del creador de contenido Diego Ubierna y una cava exclusiva de 42 etiquetas a cargo de Joseph Ruiz, el equipo transforma recetas populares con técnica de alta cocina. Destacan el cebiche triciclo con puré de plátano y corvina fresca, el seco cocinado en sous vide con textura velouté, las conchitas ahumadas y La Sobrina, una cremosa crema volteada con cristales de naranja y helado de coco. Es la unión perfecta entre oficio, barrio y alta gastronomía.

Crudo

Dirección: San Antonio 203, Barranco

Instagram: @crudococina

En Barranco, la propuesta del chef Lukas Sifuentes surge como un refugio de reflexión culinaria que evita la estridencia y el efectismo visual. Crudo apuesta por una cocina “silenciosa” que no busca competir por atención, sino conquistar desde la simpleza bien entendida, la generosidad y el confort. Su oferta se basa en una carta corta y cambiante, compuesta por platos pensados para compartir, reconocibles pero sutilmente transformados por la técnica, la memoria y una lectura contemporánea del gusto. Se diferencia de las tendencias de impacto inmediato al priorizar la hospitalidad honesta y la abundancia, creando una experiencia cercana donde los comensales no solo disfrutan de buena mesa, sino que sienten deseos de quedarse y volver.

Casa Sarao

Dirección: Las Begonias 457, San Isidro

Instagram: @casasarao.pe

Ubicado en el centro empresarial de San Isidro, Casa Sarao es la taberna del chef Jorge Muñoz bajo el grupo Intursa. Su propuesta celebra el tapeo ibérico filtrado sin complejos por la sazón e insumos peruanos. Ofrece una carta pensada para compartir en momentos relajados, con cañas, vinos o un tinto de verano acentuado con vermut y brandy de cereza. Destacan la tortilla melosa, una fideuá con socarrat, carrilleras con puré al ají amarillo, ensaladilla rusa con tartar de atún y un acriollado ajillo de langostinos. En los postres, deslumbran sus churros tradicionales con manjar y la tarta de queso elaborada con quesos andinos.

Bruto

Dirección: Alcanfores 195-199, Miraflores

Instagram: @bruto_arletteulert

Ubicado en un semisótano miraflorino, Bruto es el espacio de la chef Arlette Eulert, gestado desde la experiencia de su dark kitchen Brutal. Alejándose del estilo de Matria, propone, desde hace un año, una alternativa más accesible, urbana y relajada que celebra la cocina criolla de barrio. El ambiente destaca por su arquitectura de inspiración brutalista con concreto. Su carta ofrece platos caseros ligeros pero sabrosos como la patita con maní, codillo con carapulcra y clásicos anotados en pizarra como el arroz tapado. Además, incluye desayunos dominicales desde las 9:00 a. m. con pan con chicharrón y buena cafetería. La propuesta dulce evoca recuerdos de infancia mediante flanes y suspiros a la limeña, mientras la barra rinde tributo a destilados e insumos nacionales.

Saldelmar

Dirección: 28 de Julio 1290, Miraflores

Instagram: @saldelmar_lima

Saldelmar es la nueva apuesta del chef Héctor Solís tras el cierre de La Picantería. Lejos de ser una réplica regional, se consolida como un restaurante marino de producto donde la pesca del día manda desde una vitrina de exhibición directa. Con cuatro décadas de oficio y raíces mochicas, Solís aplica técnicas y métodos europeos a la frescura marina peruana, respetando las variaciones del mar. La carta abarca desde tiraditos tipo sashimi, bocados de atún con 14 especias y pita casero con pescado arrebozado, hasta potentes guisos de morena con morcilla, sudados concentrados y arroces en paellera como el negro con calamares. Su valor diferencial se complementa con una singular cava a cargo de Ignacio Medina, que prioriza cepas patrimoniales y etiquetas internacionales a precios accesibles.

Sátiro

Dirección: Santa Luisa 295, San Isidro

Instagram: @satirorestaurante

Sátiro introduce en Lima el ambicioso formato de scene restaurant, donde la cocina opulenta funciona como el primer acto de una experiencia nocturna completa con DJ, coctelería y shows. El chef Sebastián Vega diseña una propuesta legible, generosa y pensada para compartir. La carta abarca desde cebiches frescos y nigiris de alta gama (como el de toro con foie o asado Wagyu) hasta platos mar y tierra, robata japonesa y cortes a las brasas. En los postres destacan el Misocaramel y el Matchamisu, mientras que su barra resalta con tragos complejos como El Mulato y el Wok-Hattan. Se diferencia por su audaz teatralidad, cabezas doradas de venado, espejos, bolas de discoteca y figuras mitológicas, ofreciendo un espacio dinámico que integra cena y entretenimiento sin fronteras.

Uke

Dirección: Leonidas Yerovi 117

Instagram: @uke.handrolls

Uke propone una experiencia enfocada exclusivamente en el formato handroll. Fundado por los hermanos Enrique y Samir Chaluja (creadores de Saki Poké), el local se despliega en una barra minimalista de solo once asientos diseñada en madera, concreto y acero por Estudio Local. La propuesta radica en la inmediatez: rolls armados al instante frente al comensal para garantizar alga crocante, arroz a temperatura idónea y pesca fresca del día. Su carta incluye desde clásicos como spicy tuna o acebichado hasta combinaciones refinadas con salmón trufado, hotate foie, tartar de Wagyu, langosta flambeada y crispy rice. La experiencia se complementa con una selección de sakes, whisky Macallan, cerveza Asahi y vinos, consolidándose como un refugio de precisión que contrarresta el barroquismo nikkei actual.

La Grotta

Dirección: Pancho Fierro 105, San Isidro

Instagram: @la_gr_o_tta

La Grotta marcó el retorno a la escena gastronómica de la chef Vanessa Siragusa (creadora de Dánica) junto al chef Tito Salini. Su propuesta prescinde de fusiones y guiños ítalo-peruanos para abrazar la tradición clásica italiana, centrándose en el producto, la técnica y las recetas familiares. Diseñado por el estudio Costa Herrera, el espacio ofrece una atmósfera atemporal y sobria con una cocina abierta hacia la calle. Destaca su oferta de salumeria curada por el cheesemonger Lee Salas Rosell, con quesos finos e embutidos italianos. Entre sus platos resaltan el tartare di manzo, pappardelle al ragú de cordero, orecchiette al pesto de pistacho, tortellini de prosciutto y un ligero sorbetto al cioccolato con aceite de oliva y sal marina. La experiencia se complementa con vinos italianos, negronis y spritz.

Testeo

Dirección: Santa Rosa 259, Surquillo

Instagram: @testeo_lima

Testeo representa el regreso personal del chef Carlos Testino (creador de Lima 27, 27 Tapas, Popular, entre otros), transformando su antiguo taller de ensayos gastronómicos en un restaurante de acceso público. Su propuesta aboga por una cocina libre de ataduras y formatos cerrados, ofreciendo un menú ecléctico que entabla un diálogo fluido entre lo mediterráneo, lo nikkei y los insumos peruanos. Diseñado por Horacio Goitre (ViccaVerde) en una casona antigua que exhibe capas históricas de pintura, el espacio mantiene una estética sobria en madera y piedra. Entre sus creaciones destacan el crocante de maíz con pijuayo y langostinos ahumados, el tartar de pesca madurada con kimchi artesanal de ajíes locales, sus expresivos nigiris (como el de calamar con uva borgoña o el de erizo con picaña dry aged), la panceta Tokio-Lima y el arroz meloso con entraña Angus a la robata. La experiencia se complementa con coctelería de autor, como el Kai Collins, y postres creativos como el flan de chirimoya con higos a la brasa.

Fernandini

Dirección: Sánchez Carrión 112, Barranco

Instagram: @fernandinirest

Ubicado en el bulevar de Barranco, Fernandini es el primer restaurante en Lima del chef chiclayano y creador de contenido Rodrigo Fernandini. El concepto es una declaración de amor al Perú construida tras tres meses de investigación por la costa, sierra y selva, conectando directamente con agricultores y productores locales. Disponible mediante menú degustación de diez pasos o a la carta, la propuesta destaca por una depurada sencillez de tres o cuatro elementos por plato. Ofrece insumos curados e innovadores como hormigas siquisapa con gel de cocona, jamón de alpaca anticuchera, chorizo de pato chiclayano, paiche con aguaje y trucha del Titicaca. Su diferencial radica en una alta cocina personal de fuerte rigor técnico e impronta norteña que aspira a posicionarse en los 50 Best.

Kobe

Dirección: Los Conquistadores 170

Instagram: @kobexcaro

Ubicado en San Isidro, Kobe es la nueva apuesta de la chef Carolina Uechi, quien fusiona su vasta experiencia en las brasas con su herencia nikkei. Inspirada por un viaje de aprendizaje técnico a Japón, la propuesta prescinde del lomo fino para enfocarse en cortes parrilleros de alta gama (Angus Prime y Pride, y Wagyu Gold y Black), sazonados de forma minimalista solo con sal para resaltar el producto. La carta equilibra la parrilla tradicional con bocados nikkei como el domburi con picaña Wagyu Black y huevo onsen, nigiris de Wagyu con foie, harumaki de Angus y bao de chanchito oriental. Se diferencia por eliminar decisiones innecesarias al cliente con un servicio sumamente intuitivo y por incorporar mesas con parrilla integrada para la experiencia yakiniku. En postres destacan propuestas sutiles como la crema volteada con caramelo miso y el choux de carbón con ganache de matcha.

Brass

Dirección: Av. Conquistadores 430, San Isidro

Instagram: @brassgrillandbar

Brass es un imponente steakhouse que reinterpreta la cocina de carnes y brasas con un enfoque contemporáneo y de autor. Su propuesta trasciende la parrilla convencional al integrar entradas sofisticadas como ensalada caprese con bocconcini, steak tartare con yema al panko o gambas a la brasa con mantequilla de ajo picante. En los fondos destacan tanto los cortes premium (como su bife ancho de 500 gramos acompañado de puré ahumado) como creaciones internacionales adaptadas. Se diferencia por ofrecer una experiencia integral de lujo y modernidad que combina un refinado diseño de sala, menaje exclusivo y coctelería de autor.

Trastevere

Dirección: Mariscal La Mar 1263, Miraflores

Instagram: @trasteverelima

La nueva propuesta de Diego Macedo, creador del reconocido speakeasy Sastrería Martínez, es concebida con una cocina a cargo del chef Loris Littardi (natural de San Remo), se despliega como un espacio luminoso, multifuncional y dinámico que integra los conceptos de restaurante, bar y mercato. Su propuesta abarca desde desayunos con cornetti y bomboloni hasta almuerzos y cenas enfocados en la tradición italiana y sus acentos regionales. Destacan sus tablas de embutidos finos, la parmigiana di melanzane, los linguine alle vongole, los gnocchi alla sorrentina y especialidades ligures como los trofie al pesto genovese. Se diferencia por extender la excelencia coctelera de Sastrería con negronis al tartufo, sgroppinos y tragos de autor como Il Barone, ofreciendo una experiencia versátil para disfrutar a cualquier hora del día.

Io Ostería

Dirección: Alfonso Ugarte 135, Barranco

Instagram: @ioosteriapizzeria

La propuesta gastronómica concebida por la chef Flavia Zecchinato aporta un aire fresco y cercano a Barranco. Su carta, corta pero muy sabrosa, se sostiene en ingredientes artesanales elaborados a diario según recetas tradicionales traídas directamente desde Italia. Destacan sus pizzas preparadas al horno de barro con una masa de borde grueso y crocante, opciones de pasta hecha en casa, como la clásica carbonara, chitarra all’Amatriciana o un ossobuco cocido por 72 horas, y entradas tentadoras como polenta crocante con miel trufada y arancini de azafrán. Se diferencia por una barra entretenida pensada para maridar con cócteles y una variada selección de vinos italianos.

Kou Xin

Dirección: Av. Armendáriz 524, Miraflores

Instagram: @kouxinchifabar

Kou-Xin es el chifa bar concebido por los creadores de la cadena de pollerías Primos, tras su exitoso paso previo por el Boulevard de Asia. Con la chef Marilú Madueño (Huaca Pucllana) al frente de la carta salada y Andrea Massaro en la repostería, el restaurante se despliega en un amplio local urbano de dos pisos con salones privados y barra oriental. Su propuesta refresca la tradición chifera elaborando en casa todas sus masas, rellenos y salsas (incluido el tamarindo). Destacan bocaditos como dumplings y hakao, magret de pato al horno, orange chicken y su plato estrella: un arroz chaufa coronado con trozos de pollo a la brasa de Primos. Se diferencia por su versatilidad, ofreciendo desde banquetes y combos personales hasta cócteles de autor, como el Confucio, y postres frescos como el granizado de lychee.

Ama Mezze

Dirección: Petit Thouars 3690, San Isidro

Instagram: @ama.meze

La nueva propuesta de Elena Guerini y Víctor González, creadores del restaurante italiano Amarcord, guiada por la investigación rigurosa, traslada la gastronomía griega y del Mediterráneo oriental a un formato meze bar pensado para compartir. La propuesta evita imitaciones forzadas adaptando insumos locales con criterio, como el reemplazo de la arveja de Santorini por arveja crema criolla de la sierra peruana. En su carta destacan platos tradicionales como el tzatziki, moussaka, kritharoto de langostinos en orzo, souvlaki y hojitas de parra rellenas, conviviendo con clásicos levantinos como hummus y falafel. Su diferencial radica en una dulcería griega que elude el cliché (con la portokalopita o la tarta de feta y labneh) y un guiño personal como el tiramisú de pistacho.