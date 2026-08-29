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Resumen

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Chiara Ferragni disfrutó unos días en Lima, Paracas y Cusco.
Chiara Ferragni disfrutó unos días en Lima, Paracas y Cusco.
Por Alejandra Garboza

Lo que comenzó como una escapada en pareja se ha transformado en el mejor escaparate internacional para el turismo y la gastronomía de alta gama de nuestro país. La icónica empresaria y creadora de contenido italiana Chiara Ferragni sorprendió a sus millones de seguidores al calificar su travesía por suelo peruano como una experiencia “verdaderamente inolvidable”, rindiendo un tributo constante a la riqueza cultural, los paisajes andinos y, muy especialmente, a la cocina local.

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