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Resumen

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Cuco Morales (Lima, 1952) presenta más de cuatro décadas de exploración artística en “El espejo infinito. Obras, 1979-2026”, exposición curada por Issela Ccoyllo que recorre las distintas etapas, lenguajes y búsquedas de su obra.
Cuco Morales (Lima, 1952) presenta más de cuatro décadas de exploración artística en “El espejo infinito. Obras, 1979-2026”, exposición curada por Issela Ccoyllo que recorre las distintas etapas, lenguajes y búsquedas de su obra.
/ Víctor Idrogo / Icónica Fotografía
Por Pierina Denegri Davies

Hay artistas que construyen una obra y otros que construyen, además, una manera de mirar. José Antonio Morales, o simplemente Cuco Morales, pertenece a estos últimos. A lo largo de más de cuatro décadas, su trabajo se ha movido entre la pintura, la escultura, la instalación, el ensamblaje, la obra gráfica y las intervenciones, como si ninguna disciplina bastara para contener las preguntas que lo acompañan. Ahora, una parte importante de ese recorrido puede verse reunida en el Espacio Germán Krüger Espantoso del ICPNA, en Miraflores.

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