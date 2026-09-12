Por Alfonso Rivadeneyra García

Hay una escena de la serie “Slow Horses” (o “Caballos lentos”, de Apple TV) en la que el protagonista, el espía Jackson Lamb, habla por teléfono distendidamente. Una conversación que podría parecer trivial. Si el espectador solo la escucha, sea por haber ido a lavar los platos o por tener la serie solo de fondo, se perderá la mayor revelación de toda esta historia cuando la cámara enfoque los pies del actor protagónico, Gary Oldman. Se trata de un detalle que revela mucho sobre este personaje que nunca cuenta nada sobre sí mismo. Un guiño ejecutado sin reparo ni vergüenza por un actor que se ha llevado el Óscar, el Bafta y el Globo de Oro en una carrera que se sostiene por interpretar cada vez a personajes más inusuales y únicos.

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Entrevista