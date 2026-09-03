Durante una misión secreta en territorio ruso, el teniente Troy “Assassin” Kelly (Ryan Reynolds), hábil pero impetuoso piloto de la Marina de los Estados Unidos, sufre un accidente y termina atrapado en líneas enemigas en “Mayday”, nueva película de Apple TV. Para escapar del territorio hostil, Troy debe formar una alianza con Nikolai Ustinov (Kenneth Branagh), un excéntrico y rudo exagente de la KGB que es un gran aficionado a la cultura estadounidense. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

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La comedia de acción de los productores de “Deadpool & Wolverine” cuenta con la dirección de Jonathan Goldstein y John Francis Daley, conocidos por “Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones” y “Noche de juegos”. Esta dupla también es responsable del guion de la divertida película.

Ryan Reynolds y Kenneth Branagh son los protagonistas de “Mayday”, cinta que salta entre varios géneros y que le da un giro inesperado al thriller de espionaje. Maria Bakalova, Marcin Dorociński, David Morse, Lovell Adams-Gray, Clark Johnson, Alex Mallari Jr., Louis Cancelmi y Alex Ozerov también son parte del elenco.

Kenneth Branagh asume el papel de Nikolai Ustinov y Ryan Reynolds asume el papel de Troy "Assassin" Kelly en la comedia de acción "Mayday" (Foto: Apple TV)

¿DE QUÉ TRATA “MAYDAY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV, en “Mayday”, “cuando el impetuoso teniente de la Marina estadounidense Troy ‘Assassin’ Kelly (Reynolds) es enviado a una misión ultra secreta a territorio ruso en mitad de la Guerra Fría, la operación salta por los aires y lo deja atrapado tras las líneas enemigas.

Nikolai Ustinov (Branagh), un rudo ex agente de la KGB aficionado a la cultura de EE. UU lo encuentra, y Troy se da por muerto, pero entre ellos surge una insólita alianza que quizá permita a Troy escapar.”

Por lo visto en el tráiler, cuando la operación fracasa, Troy sufre una aparatosa caída. Aunque sobrevive con la ayuda del exagente de la KGB, aún no está fuera de peligro debido a que está en territorio enemigo y pronto se convierte en un objetivo.

¿CÓMO VER “MAYDAY”?

“Mayday” se estrenará el viernes 4 de septiembre de 2026 en Apple TV, por lo tanto, para ver la nueva comedia de acción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “MAYDAY”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MAYDAY”

Ryan Reynolds como Troy “Assassin” Kelly

Kenneth Branagh como Nikolai Ustinov

Maria Bakalova como Anna Ustinov

Marcin Dorociński como Alexander Volkov

David Morse como Harold Kelly

Lovell Adams-Gray

Clark Johnson

Alex Mallari Jr.

Louis Cancelmi

Alex Ozerov

Marcin Dorociński interpreta a Alexander Volkov en la comedia de acción "Mayday", dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Dale (Foto: Apple TV)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “MAYDAY”?

“Mayday”, que cuenta con David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Ryan Reynolds, Ashley Fox, Johnny Pariseau, Patrick Gooing, Jonathan Goldstein y John Francis Daley como productores, tiene una duración de 111 minutos, es decir, 1 hora y 51 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “MAYDAY”?

El rodaje principal de “Mayday”, producida por las compañías Apple Studios, Skydance Media y Maximum Effort, comenzó en Montreal el 4 de marzo de 2024 y concluyó el 8 de mayo.

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