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La elegancia y el porte de las amazonas de la Asociación Nacional de Amazonas del Perú se perciben en sintonía con el caballo peruano de paso en la caballeriza de Dpaso, en la hacienda surcana.
La elegancia y el porte de las amazonas de la Asociación Nacional de Amazonas del Perú se perciben en sintonía con el caballo peruano de paso en la caballeriza de Dpaso, en la hacienda surcana.
/ Richard Hirano
Por Diana Gonzales Obando

La próxima semana, Lima reunirá toda la elegancia del caballo de paso peruano en un solo lugar. Durante dos días (sábado 10 y domingo 11 de octubre) llegarán alrededor de veinte delegaciones de países como España, Brasil, México, Argentina, Ecuador, Puerto Rico y muchos más que, a pesar de las distancias, conocen y practican la tradición de nuestro caballo peruano de paso. Y lo harán para participar en el Mundial del Caballo Peruano de Paso.

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