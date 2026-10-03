Conversamos con los responsables de la organización de este evento, Jorge Navarro Bernal y Patricia Falcón, una pareja de esposos que desde hace más de veinte años promueve el reconocimiento y divulga la cultura en torno a este caballo, cuyo particular y rítmico andar se forjó en nuestras tierras. “Es considerado raza peruana”, sostiene Navarro, presidente de la Asociación Cultural del Caballo Peruano de Paso (ACCPP), chalán y entrenador de equinos. Declarado Patrimonio Cultural de la Nación, el caballo peruano de paso se desarrolló a lo largo de los siglos XVII y XVIII, pero fue en el XIX cuando se fijaron las características que lo hacen único. En su ADN lleva un código genético producto de 400 años de selección, cruce y tipificación sanguínea.

El chalán y la bailarina de marinera acompañan tradicionalmente a nuestro emblemático caballo peruano de paso. Las amazonas (en los extremos) también exponen la elegancia y maestría sobre el caballo. / Richard Hirano

Hay mucho por conocer sobre nuestro caballo reconocido por su amblar; es decir, su desplazamiento lateral, rítmico y de cuatro tiempos (denominado amblar roto), que reduce el movimiento vertical y permite al jinete viajar con comodidad, sin sobresaltos. Por algo es considerado la silla más suave del mundo y embajador silencioso. Esa forma tan elegante de andar es completamente hereditaria.

Los esposos Patricia Falcón y Jorge Navarro son cultores de la tradición del caballo peruano de paso desde hace más de 20 años. En la imagen, se ven en el local Dpaso, en Surco, vestidos de morado como homenaje al Señor de los Milagros. / Richard Hirano

Desde la ACCPP buscan acercar este conocimiento al público y a los jóvenes porque están convencidos de que este caballo tan especial debe ser apreciado por cada peruano, al igual que las tradiciones que se han forjado a su alrededor durante años. Tanto en Mamacona, al sur de Lima, como en el distrito de Surco, han creado Dpaso, un espacio familiar diseñado exclusivamente para lucir al caballo peruano en un espectáculo de tres horas con danzas típicas de todo el Perú y música, en el que participa el Elenco Nacional del Caballo Peruano de Paso. En la puesta en escena, destacan la elegancia del colectivo Amazonas de Lima, la destreza del chalán y el andar de los ejemplares unidos al compás de la marinera norteña. Una exhibición artística que el Ministerio de Cultura ha reconocido como evento de interés cultural.

“Mucha gente refiere al caballo peruano de paso con la marinera norteña. Nosotros, como asociación cultural, hemos desarrollado 19 coreografías. Todo ese trabajo se profundizó en 2008, cuando creamos la Cuadrilla del Señor de los Milagros a Caballo Peruano de Paso”, comenta Navarro sobre esta agrupación reconocida por la propia hermandad del Cristo Moreno. En el local de Surco se pueden apreciar las caballerizas, donde descansan los bellos e imponentes ejemplares. Aquí mismo se ofrecen cursos de marinera a caballo y un programa de equinoterapia porque creen en su poder sanador.

Amazonas de morado

Patricia Falcón nos quiso mostrar cómo se visten en el mes de octubre. Con un chal de lino, falda pantalón morado, un sombrero de rosas y sin perder las características del traje de las amazonas, montan sus caballos con este color como un homenaje al Señor de los Milagros durante todo el mes.

“Como Amazonas del Perú, difundimos esta tradición en provincias e intentamos tener los vestuarios de cada región en las exhibiciones. Además, tratamos de que no solo se vea la marinera, sino una zamacueca, una diablada y más danzas”. Falcón nos cuenta que desde la Asociación Nacional Amazonas del Perú conservan un especial fervor hacia Santa Rosa de Lima, su patrona. Eso se ve de pies a cabeza y en la temática que desarrollan. Es característico de estas amazonas llevar un sombrero con rosas rojas que cambian a morado cada octubre, como vemos en las fotos de esta nota. “Le damos un contexto de Lima, somos las Amazonas de Lima”, precisa Falcón. Como tal, participan en diversos eventos con el mismo propósito: divulgar la maravillosa historia del caballo peruano de paso. “Somos privilegiados al tenerlo: son seres muy inteligentes. Entienden cuando los aplauden, y se emocionan”, comenta.

La tercera edición del Mundial del Caballo Peruano de Paso espera delegaciones de al menos 20 países de distintos continentes, que se enamoraron de esta raza equina única en el mundo. / ACCPP

Los caballos de esta asociación cultural son criados para el espectáculo, están acostumbrados a la música, las luces y el público en las tribunas. Pero también los visitan en sus caballerizas personas sensibles en búsqueda de armonía espiritual, pues poseen el don de calmar y dar tranquilidad al acariciarlos o abrazarlos. “El caballo es un ser sensible y tiene un grado más de temperatura que el ser humano. Con niños autistas, por ejemplo, trabajamos la hipoterapia. Ellos entran en contacto directo con los caballos sin montura, los tocan, los abrazan y eso los ayuda”, comenta Patricia Falcón.

Cada vez que ella está sobre uno, con su traje de amazona y frente al público, describe que se siente como en una nube, como en un sueño. Por otro lado, Jorge Navarro siente orgullo al montarlos: “Cuando montas, el caballo es tu espejo; puedes ver cómo es la persona”.

Esta tercera edición del Mundial del Caballo Peruano de Paso es una nueva oportunidad para conocer la nobleza y la maestría de estos maravillosos animales en su escenario más artístico. //