“Cuando te enteras que eres adoptado, hay algo que inevitablemente te remueve”: la conmovedora historia que reabre el debate sobre la adopción en el Perú

El día que su madre le dijo que era adoptada, Fabiola Hablützel sintió que algo dentro de ella se quebraba. Tenía 48 años. Lo había sospechado muchas veces, se lo preguntó a su mamá más de una vez, pero siempre recibió una negativa. Hasta marzo de 2017, cuando esa verdad enterrada emergió para transformar por completo su identidad. “Entré al baño, me miré al espejo y no me sentía yo. Algo cambió de golpe”, recuerda. Recibir aquella noticia la impactó profundamente, pero también marcó el inicio de una búsqueda que la llevaría a reconstruir su origen y encontrar a su familia biológica varios miles de kilómetros al sur, en Chile.

Su primer impulso fue escribir un post de Facebook contando este giro en su vida personal. Aquel texto, que ella creía destinado solo a sus familiares, se volvió de pronto una puerta de escape: personas desconocidas comenzaron a escribirle, a contarle secretamente que eran adoptadas. Descubrió entonces un enorme tabú, un silencio enquistado en muchas familias. De ese grupo espontáneo nació una comunidad que hoy reúne a cuarenta personas, de diferentes países, todos criados en hogares peruanos. Conocer otras experiencias como la suya, tan humanas como reveladoras, fue lo que finalmente animó a Fabiola a escribir el libro “Nos encontramos”, publicado recientemente bajo el sello Planeta.

Fabiola Hablutzel, economista y escritora, cuenta su propia historia de adopción en el libro “nos encontramos” , junto a otros cinco testimonios. / HUGO PEREZ

El texto reúne cinco testimonios distintos, pero los une un mismo nudo: el descubrimiento de la adopción. Hay quienes se enteraron de adultos, quienes crecieron sabiendo, quienes han decidido buscar sus orígenes y quienes no quieren hacerlo. Todos comparten algo que Fabiola describe con precisión: “Cuando te enteras que eres adoptado, hay algo que inevitablemente te remueve. Pero al decirlo en voz alta, uno deja de sentirse un bicho raro”. Por eso creó la ONG Nos Encontramos, que trabaja en tres frentes: brindando apoyo emocional, acompañamiento en búsquedas de origen —solo para quienes lo desean— y desarrollando propuestas dentro del marco legal que permitan un sistema de adopciones menos estigmatizador.

En ese sentido, Fabiola habla sin rodeos de los vacíos del sistema peruano: primero, acerca de la necesidad de que un niño sea declarado en abandono para poder ser adoptado. “Eso me parece una etiqueta injusta y deshumanizante”, sostiene la autora. Y segundo: la irrenunciabilidad de la patria potestad, que obliga a muchas mujeres a tomar decisiones desesperadas. “Como sociedad, debemos entender que no toda entrega en adopción es un abandono”, complementa. Su libro, precisamente, es una invitación a mirar el proceso adoptivo de otra manera: no como un secreto que se esconde, sino como una forma de familia tan legítima como cualquier otra. “Ojalá hablar de adopción sea tan natural como hablar de cualquier origen”, concluye.

UN CAMBIO NECESARIO

La adopción en el Perú sigue siendo, para muchos menores, una espera larga y llena de incertidumbres. Según un análisis de EC Data de El Comercio, entre 2013 y marzo de 2024 se concretaron 1.724 adopciones. El problema es el tiempo de espera: seis de cada diez procesos tomó más de un año en resolverse. Y para alguien en busca de una familia, un año puede sentirse como una eternidad.

Uno de los casos más mediáticos de adopción en el Perú puso en el foco a la cantante española Isabel Pantoja.

Mientras tanto, miles de niñas, niños y adolescentes permanecen en centros de acogida, muchos de ellos sin posibilidades reales de ser adoptados antes de cumplir la mayoría de edad. El resultado es dramático: un número significativo de adolescentes alcanza los 18 años sin haber encontrado un hogar definitivo, perdiendo así el amparo estatal.

Tres de los cuatro hijos de Juan Gabriel fueron adoptados por él. parte de esta historia se cuenta en el documental sobre su vida en Netflix.

A las trabas burocráticas, se suman una serie de mitos en torno a la adopción. Durante años, uno de los más persistentes es que solo era un privilegio reservado para familias adineradas o celebridades. La cultura popular reforzó por décadas esa idea, recordando casos como el del mexicano Juan Gabriel, quien formó una familia adoptando a varios de sus hijos. La cantante Isabel Pantoja también protagonizó un caso mediático: en 1996 adoptó a una niña peruana de apenas cinco meses, un proceso rodeado de flashes, especulaciones y señalamientos sobre la rapidez del trámite.

La actriz peruana Daniela Sarfati confesó hace unos días en sus redes sociales que fue adoptada. “Nunca me faltó el amor”, escribió.

Sin embargo, hoy existen voces que ayudan a desmontar esos mitos desde un lugar mucho más real y cercano. Una de ellas es la de la actriz peruana Daniela Sarfati, quien también es adoptada y ha hablado recientemente de su historia. Su testimonio pone el foco donde realmente corresponde: en el vínculo, en la crianza y en la identidad construida con verdad y acompañamiento. “Qué suerte que fui adoptada por seres que me amaron hasta sus últimos momentos en este plano”, publicó Sarfati en Instagram. “Agradezco cada historia vivida en este núcleo que me acogió y me llenó de aprendizaje. Tomo la energía de mis cuatro papás y eso, por ahora, es suficiente”, añadió.

Casos como el de Daniela Sarfati ayudan a normalizar el tema y a mostrar que la adopción no es excepcional ni lejana, sino una alternativa real para miles de peruanos. Pero más allá de los casos mediáticos, el desafío pasa por informar mejor, reducir estigmas y agilizar un sistema donde miles de niños siguen esperando por una familia estable. //

ROMPER EL SILENCIO

En este libro, la autora reconstruye la historia de su propia adopción y suma los testimonios de otros cuatro peruanos que también crecieron lejos de su familia biológica. El relato combina memoria personal, investigación y una mirada crítica al sistema de adopciones en el país. Hablützel cuestiona mitos aún vigentes, expone las barreras legales que enfrentan quienes buscan sus orígenes y muestra cómo el silencio prolongado puede fracturar identidades.