El Museo Metropolitano de Lima será invadido por el espíritu de la Navidad con el evento “Mundo mágico”. Habrá un patio de comidas, shows en vivo, zonas temáticas, estación de fotos, películas navideñas, experiencias 4D, la casa de Papá Noel y muchas más actividades para la diversión de grandes y chicos. Las entradas se compran por Teleticket. Del 28 de noviembre al 6 de enero.