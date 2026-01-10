Pamela López exigió S/ 64 000 de pensión alimenticia a Christian Cueva

La disputa legal entre Pamela López y Christian Cueva ha sumado un nuevo capítulo tras revelarse que la trujillana exigió S/ 64 000 de pensión alimenticia para los tres hijos que tiene con el futbolista.

Durante una entrevista en "Arriba mi gente", Gino Zamora, el abogado de Pamela, contó que dicho monto responde al “tope máximo permitido legalmente” basado en los ingresos del deportista.

“Él (Cueva) está ofreciendo 12 mil soles. En cuanto al régimen de visitas, ellos quieren que la comunicación de 48 horas variarla a 24 horas y con eso no tenemos ninguna dificultad”, precisó Zamora.

Christian Cueva y Pamela López también negociarán la repartición de bienes

Otro punto crítico en la negociación es la división de bienes. Mientras la parte del deportista sostiene que solo existen dos inmuebles adquiridos durante el matrimonio, López afirma que el patrimonio es mucho más extenso, incluyendo propiedades obtenidas durante su etapa de convivencia.

“Lo que propone la otra parte es que cada uno se quede con un bien (...), pero lo que me dice Pamela es que hay 7 u 8 inmuebles que fueron adquiridos en el tiempo de la convivencia y ella en dos ha aportado monetariamente” , detalló el abogado.

Zamora advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo integral, el proceso de divorcio podría extenderse de 3 a 4 años. En cambio, si logran conciliar, el trámite concluiría en apenas seis meses.

Pamela López denuncia que Christian Cueva no ve a sus hijos

En el plano personal, Pamela López utilizó sus redes sociales para denunciar el distanciamiento de Cueva con sus hijos, desmintiendo que existan restricciones para el contacto, atribuyendo la ausencia a una decisión propia del jugador.

“¿Saben qué es lo más triste? Que al sol de hoy, mis hijos no disfrutan de una paternidad y no porque se lo niegue, simplemente porque se le da la gana. Desde antes de Navidad, él no ve a mis hijos, no les dio un regalo”, manifestó Pamela en una transmisión en vivo.

La denuncia incluye un episodio ocurrido durante las fiestas de fin de año, donde el futbolista habría realizado una videollamada a los menores en presunto estado de ebriedad, profiriendo insultos que afectaron emocionalmente a los niños, indicó también la trujillana.

En tanto, Christian Cueva publicó una fotografía en Instagram junto a sus hijos dentro de un vehículo con el mensaje “Amén”. Sin embargo, esta foto sería antigua, pues los menores se encuentran de vacaciones con su madre al norte del país.

