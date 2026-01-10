Pamela López exigió S/ 64 000 de pensión alimenticia a Christian Cueva

Escuchar
La trujillana hizo esta nueva acusación en sus redes sociales | Foto: Archivo GEC / Composición EC
La disputa legal entre Pamela López y Christian Cueva ha sumado un nuevo capítulo tras revelarse que la trujillana exigió S/ 64 000 de pensión alimenticia para los tres hijos que tiene con el futbolista.

