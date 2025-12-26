Un nuevo enfrentamiento es el que tienen Pamela López y Christian Cueva, esta vez habría sucedido en Navidad, puesto que la trujillana denunció al futbolista de haberse contactado con sus hijos en aparente estado de ebriedad, causándole episodios de llanto y ansiedad a los menores.

A través de sus redes sociales, la trujillana detalló que la comunicación se produjo pasada la medianoche del 25 de diciembre. Lo que inició como un saludo festivo derivó en una situación de conflicto debido al tono y lenguaje utilizado por el jugador del club Juan Pablo II.

“Pasando las 12 recibí una llamada del padre de mis hijos y como siempre les pasé el teléfono directo a mis niños para que puedan saludarse, su condición o estado era el mismo de toda la vida, llamó en aparente estado de ebriedad a insultar y amedrentar diciendo muchos impropios” , relató López en su cuenta de Instagram.

Trujillana expone nueva pelea con Christian Cueva. (Instagram: @pamelalopezoficial)

Para sustentar su denuncia, López compartió capturas de pantalla y extractos de video donde se observa al futbolista en una pantalla móvil mientras una de las menores sostiene el dispositivo.

En el material se escucha a la empresaria advertirle: “Te voy a cortar porque estás hablando malas palabras”, a lo que Cueva respondió solicitando hablar “tranquilos” y preguntando por el horario para recoger a sus hijos.

López fue enfática al señalar que cuenta con registros audiovisuales más extensos que, por el momento, ha decidido no publicar para proteger la integridad de los menores, pero que planea utilizar ante las autoridades.

“Tengo videos completos que no puedo exponer porque mis hijos están llorando y temblando. Aprendí a defenderme de todos los narcisistas que estuvieron acostumbrados a maltratarme psicológicamente durante años”, sentenció.

Igualmente, la ‘influencer’ aclaró que no busca restringir el contacto entre el padre y sus hijos, pero subrayó que no permitirá que las comunicaciones ocurran bajo la influencia del alcohol. “Has llamado a mis hijos, uno está en una tembladera, la otra está llorando, has mentado la madre no sé a qué persona”, dijo.

Para luego agregar: "Hiciste llorar a mis 3 hijos, pero te tengo una noticia, no lograste tu fin. Mis hijos y yo somos más fuertes de lo que tú crees y yo seguiré defendiéndolos con garras”, puntualizó, acusando al futbolista de no haber enviado regalos por Navidad a sus hijos.