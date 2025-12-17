Pamela López utilizó sus redes sociales para difundir conversaciones privadas entre su madre, Beatriz Solórzano, y su expareja Christian Cueva, en las que el futbolista reconoce que mantiene una deuda económica pendiente. La publicación se produjo después de que el seleccionado nacional negara públicamente esta versión ante las cámaras de un medio local.

La actual pareja de Paul Michael compartió capturas de chats de WhatsApp que, según indicó, prueban que el popular ‘Aladino’ adeuda una suma de dinero a su exsuegra, abuela de sus hijos. En uno de los mensajes, fechado en 2024, Beatriz Solórzano saluda a Cueva y le consulta si “hoy hablamos sobre lo pendiente” , además de recordarle que espera la devolución del dinero que le entregó “con mucha confianza”.

Tras la negativa pública del futbolista, Pamela López afirmó que cuenta con pruebas suficientes para demostrar la existencia de la deuda. A través de una extensa historia publicada en Instagram, expresó su molestia y exigió que el jugador, actual pareja de Pamela Franco, deje de negar la situación. En su mensaje, aseguró que su madre conserva evidencias sobre los reiterados pedidos de devolución.

Pamela López publica mensajes privados tras negativa de Christian Cueva sobre deuda. (Foto: Captura/América Espectáculos)

En las conversaciones difundidas, Solórzano se dirige a Cueva de manera respetuosa y le recuerda el vínculo familiar que los une. En uno de los textos, señala que, más allá de cualquier diferencia, él es padre de sus nietos y que sus actitudes deben reflejar respeto y responsabilidad.

Sin embargo, en otros mensajes, la madre de Pamela López solicita de manera directa una fecha concreta para el pago. En uno de ellos, indica que han pasado casi cinco meses sin respuesta definitiva y le pide que le devuelva el dinero en las mismas condiciones en que se lo entregó, evidenciando la prolongada espera por el cumplimiento del compromiso.