Es bien sabido que, la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades por parte de su expareja Christian Cueva con bellas mujeres del medio. Esto ha derivado, sin duda, en una serie de señalamientos entre ambos personajes, hasta llegar a instancias judiciales. Sin embargo, en medio de este conflicto, la trujillana reveló a los medios de comunicación la condición que le habría puesto el futbolista de Sport Boys para firmar el divorcio. Pese al acercamiento que ambos tuvieron en su momento por el bienestar de sus hijos, al parecer, un nuevo capítulo de disputa se abre entre ellos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ LE PIDIÓ CHRISTIAN CUEVA A PAMELA LÓPEZ PARA FIRMAR EL DIVORCIO?

En una reciente entrevista para ‘Amor y fuego’, Pamela López, visiblemente tranquila, contó que recientemente pudo coincidir con Christian Cueva en una actividad oficial del colegio de uno de sus hijos, en medio de un proceso legal que enfrentan ambos. De acuerdo con la empresaria, no sería la primera vez que ambos se cruzan, ya que, debido a sus pequeños, mantienen una comunicación constante. Sin embargo, no estuvo exenta de las preguntas de los periodistas sobre el proceso de divorcio. Frente a ello, la expareja de Paul Michael sostuvo que, debido a los desacuerdos entre ambos, aún no han logrado llegar a un acuerdo.

@willax.espectaculos Pamela López habla sobre el reencuentro que tuvo con Christian Cueva en actividad escolar de sus hijos. Además, tocó el tema de su divorcio #AmoryFuego #PamelaLópez #ChristianCueva #Divorcio ♬ sonido original - Willax Espectáculos

De hecho, la popular ‘KittyPam’ reveló que ‘Cuevita’ le habría condicionado la firma del divorcio al pago de una deuda que mantiene con el colegio, una situación que la habría incomodado al considerar que se trata de asuntos diferentes. “Súper normal. No es la primera vez que lo veo, nosotros conversamos. Los sentimientos ya están muertos. Para mí es muy fácil divorciarme, pero yo no fui su clandestina, su amante o su cul***. Yo fui su esposa 13 años. Teníamos el problema con el colegio, que él me condicionaba la deuda del colegio con la firma del divorcio: ‘Pago el colegio, pero me firmas el divorcio’”, dijo López.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE EL ACERCAMIENTO CON CHRISTIAN CUEVA?

En un evento por el Día del Estilista, Pamela López, quien participó como invitada, brindó declaraciones para ‘Amor y Fuego’, donde fue consultada sobre su nuevo pretendiente, Franco Portales, con quien fue vista protagonizando momentos de cariño y confianza durante la última edición de “Cochinola”, el pasado fin de semana. Sin embargo, la animadora de eventos no quedó exenta de las preguntas sobre su relación con Christian Cueva, quien recientemente fue visto en una fotografía con uno de sus hijos durante un partido de fútbol. Según la trujillana, este acercamiento entre padre e hijo se debe a que el pequeño tuvo un accidente y originó que se le realizará un procedimiento para coser los bordes de la herida.

Tras ello, la empresaria contó que no dudó en llamar al volante para informarle sobre lo sucedido y que acompañe al menor en esos momentos complicados. Si bien todo salió bien, según López, esta situación le generó una gran felicidad, ya que considera que permite fortalecer sus vínculos familiares y contribuir al bienestar de ellos, alejados de polémicas y discusiones. “Tuvo un accidente en el fútbol y eso hizo que yo tenga que llamar a su papá porque le iban a coser y bueno, el papá llegó, gracias a Dios él está estable, está bien. Desde ahí él ha tenido un poco más de cercanía con sus hijos, lo cual obviamente yo como mamá me siento muy feliz, muy contenta porque eso era lo que yo quería”, relató.