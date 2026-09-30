Por Redacción EC

Es bien sabido que, la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades por parte de su expareja Christian Cueva con bellas mujeres del medio. Esto ha derivado, sin duda, en una serie de señalamientos entre ambos personajes, hasta llegar a instancias judiciales. Sin embargo, en medio de este conflicto, la trujillana reveló a los medios de comunicación la condición que le habría puesto el futbolista de Sport Boys para firmar el divorcio. Pese al acercamiento que ambos tuvieron en su momento por el bienestar de sus hijos, al parecer, un nuevo capítulo de disputa se abre entre ellos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.