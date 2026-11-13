Por Redacción EC

Entre 2011 y 2018, ‘Combate’ se consolidó como uno de los programas de competencia más populares de la televisión peruana, en el que los equipos Rojo y Verde se enfrentaban en diversas pruebas físicas y de destreza. De hecho, el paso de los participantes por el programa de ATV les permitió ganarse el cariño del público, que hasta la actualidad sigue sus pasos en los diferentes rubros en los que incursionaron tras el fin del reality. Sin embargo, en los últimos días, una querida exchica reality sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en madre por tercera vez. Su publicación en redes sociales generó diversas reacciones, tanto por la emotividad de su mensaje como por esta nueva etapa de su vida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Merlín IA

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