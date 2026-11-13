Entre 2011 y 2018, ‘Combate’ se consolidó como uno de los programas de competencia más populares de la televisión peruana, en el que los equipos Rojo y Verde se enfrentaban en diversas pruebas físicas y de destreza. De hecho, el paso de los participantes por el programa de ATV les permitió ganarse el cariño del público, que hasta la actualidad sigue sus pasos en los diferentes rubros en los que incursionaron tras el fin del reality. Sin embargo, en los últimos días, una querida exchica reality sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en madre por tercera vez. Su publicación en redes sociales generó diversas reacciones, tanto por la emotividad de su mensaje como por esta nueva etapa de su vida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ EXPARTICIPANTE DE ‘COMBATE’ SE CONVIRTIÓ EN MADRE POR TERCERA VEZ?

Se trata de Lisset Lanao, quien anunció a través de sus redes sociales oficiales la llegada de su tercera hija el miércoles 11 de noviembre. En la publicación, la exparticipante de ‘Combate’ compartió imágenes de su trabajo de parto durante las contracciones y del nacimiento de la bebé, acompañada por el personal médico del centro de salud. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos fue cuando mostró a su pequeña en brazos, lo que generó numerosas reacciones entre sus seguidores.

Por su parte, Fernando Pallardely, padre de la pequeña Samantha, no dudó en dedicarle un emocionante mensaje a su pareja, expresándole su admiración y orgullo tras el nacimiento de su bebé. “Mi reina hermosa, estoy completamente orgulloso de ti, hoy nuevamente me demostraste que eres capaz de absolutamente todo. Te vi llorar, te vi luchar, mantener la calma y sonreír, de verdad eres de admirar. Me declaro tu fan número uno. Te amo con todo mi ser”, escribió.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL POSIBLE REGRESO A LA CONDUCCIÓN DE RENZO SCHULLER Y GIAN PIERO DÍAZ A ‘COMBATE’?

En medio de la expectativa por el esperado regreso de ‘Combate’, luego de ocho años fuera del aire, sus fieles seguidores han comenzado a especular sobre las novedades que traerá esta nueva temporada. Por su parte, a través de TikTok, Pati Lorena aseguró que Renzo Schuller sería el conductor confirmado del reality. Sin embargo, según la influencer, todavía no se ha definido quién lo acompañará, debido a que María Pía Copello no habría llegado a un acuerdo con la producción hasta el momento. Ante esta situación, la también productora aseguró que ATV tendría como segunda opción a Gian Piero Díaz para conformar la dupla de conductores que durante años conquistó al público con su complicidad y carisma.

No obstante, Pati dejó en claro que esta posibilidad no se concretaría por ahora, ya que el actor mantiene contrato con Willax TV hasta finales de año, por lo que recién sería convocado en 2027. Mientras tanto, la creadora de contenido señaló que el programa podría contar con presentadoras invitadas hasta que se defina quién será el segundo conductor. “El que está confirmado es Renzo Schuller, pero todavía no tienen a la conductora mujer. María Pía se está haciendo de rogar. Tal vez van a poner a Renzo y van a tener como invitada a alguna conductora, pero solo hasta diciembre, porque en diciembre termina el contrato de Gian Piero en Willax. Luego, podría entrar para que esté con ‘Shushu’”, contó.