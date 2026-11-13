La cartelera suma una dosis extrema de tensión y espectáculo visual con el estreno de “Aniquilación”, la nueva producción de A24 que promete redefinir los límites del cine de género. Protagonizada por Adria Arjona y Dan Stevens, esta cinta combina secuencias de combate cuerpo a cuerpo, explosiones y un instinto de supervivencia llevado al límite para ofrecer una experiencia cinematográfica impredecible.

¿De qué trata “Aniquilación”, la nueva película de A24?

Alejándose de las fórmulas tradicionales, la historia sigue a una madre residente en un parque de casas rodantes cuya vida da un vuelco radical cuando una peligrosa amenaza escapa de una base militar secreta.

A medida que un escuadrón de mercenarios intenta contener el desastre sin éxito, el peligro comienza a expandirse fuera de control. En medio del caos, la protagonista deberá poner a prueba todas sus habilidades físicas y mentales en una lucha sin tregua para proteger a sus seres queridos.

Un elenco explosivo con Adria Arjona, Dan Stevens y Alex Pereira

Uno de los mayores atractivos de “Aniquilación” reside en su reparto, diseñado para sostener tanto el drama familiar como la exigencia física de la trama:

Adria Arjona lidera el reparto interpretando a una madre dispuesta a cruzar cualquier límite por defender a su familia.

lidera el reparto interpretando a una madre dispuesta a cruzar cualquier límite por defender a su familia. Dan Stevens aporta intensidad en un entorno hostil donde la resistencia lo es todo.

aporta intensidad en un entorno hostil donde la resistencia lo es todo. Alex Pereira , reconocido campeón de artes marciales mixtas (UFC), debuta en este terreno sumando un nivel de realismo e impacto contundente a las coreografías de pelea.

, reconocido campeón de artes marciales mixtas (UFC), debuta en este terreno sumando un nivel de realismo e impacto contundente a las coreografías de pelea. Eric Wareheim y Drew Starkey completan un elenco sólido que da vida a esta historia de supervivencia extrema.

Adam Wingard en la dirección: acción física y suspenso sin respiro

Bajo la dirección de Adam Wingard —cineasta conocido por su pulso para el suspenso y la acción a gran escala—, la película equilibra los grandes despliegues pirotécnicos con enfrentamientos viscerales y cercanos.

Más allá de las explosiones y los combates, la propuesta de Wingard junto al sello distintivo de A24 se apoya en la tensión constante y en la carga emocional de luchar cuando todo está en juego.

Fecha de estreno de “Aniquilación” en cines

Para los fanáticos del cine de acción, el suspenso y las historias de supervivencia, “Aniquilación” ya se encuentra disponible exclusivamente en salas de cine desde este 12 de noviembre.