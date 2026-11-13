Una amenaza fuera de control escapa de una base militar secreta y desata el caos. Bajo el sello de A24, “Aniquilación” lleva el instinto de protección familiar al límite en una experiencia cargada de tensión y adrenalina. (Foto: Diamond Films)
Una amenaza fuera de control escapa de una base militar secreta y desata el caos. Bajo el sello de A24, “Aniquilación” lleva el instinto de protección familiar al límite en una experiencia cargada de tensión y adrenalina. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

La cartelera suma una dosis extrema de tensión y espectáculo visual con el estreno de “Aniquilación”, la nueva producción de A24 que promete redefinir los límites del cine de género. Protagonizada por Adria Arjona y Dan Stevens, esta cinta combina secuencias de combate cuerpo a cuerpo, explosiones y un instinto de supervivencia llevado al límite para ofrecer una experiencia cinematográfica impredecible.

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