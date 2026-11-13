La cartelera suma una dosis extrema de tensión y espectáculo visual con el estreno de “Aniquilación”, la nueva producción de A24 que promete redefinir los límites del cine de género. Protagonizada por Adria Arjona y Dan Stevens, esta cinta combina secuencias de combate cuerpo a cuerpo, explosiones y un instinto de supervivencia llevado al límite para ofrecer una experiencia cinematográfica impredecible.
La cartelera suma una dosis extrema de tensión y espectáculo visual con el estreno de “Aniquilación”, la nueva producción de A24 que promete redefinir los límites del cine de género. Protagonizada por Adria Arjona y Dan Stevens, esta cinta combina secuencias de combate cuerpo a cuerpo, explosiones y un instinto de supervivencia llevado al límite para ofrecer una experiencia cinematográfica impredecible.
Alejándose de las fórmulas tradicionales, la historia sigue a una madre residente en un parque de casas rodantes cuya vida da un vuelco radical cuando una peligrosa amenaza escapa de una base militar secreta.
A medida que un escuadrón de mercenarios intenta contener el desastre sin éxito, el peligro comienza a expandirse fuera de control. En medio del caos, la protagonista deberá poner a prueba todas sus habilidades físicas y mentales en una lucha sin tregua para proteger a sus seres queridos.
Uno de los mayores atractivos de “Aniquilación” reside en su reparto, diseñado para sostener tanto el drama familiar como la exigencia física de la trama:
- Adria Arjona lidera el reparto interpretando a una madre dispuesta a cruzar cualquier límite por defender a su familia.
- Dan Stevens aporta intensidad en un entorno hostil donde la resistencia lo es todo.
- Alex Pereira, reconocido campeón de artes marciales mixtas (UFC), debuta en este terreno sumando un nivel de realismo e impacto contundente a las coreografías de pelea.
- Eric Wareheim y Drew Starkey completan un elenco sólido que da vida a esta historia de supervivencia extrema.
Bajo la dirección de Adam Wingard —cineasta conocido por su pulso para el suspenso y la acción a gran escala—, la película equilibra los grandes despliegues pirotécnicos con enfrentamientos viscerales y cercanos.
Más allá de las explosiones y los combates, la propuesta de Wingard junto al sello distintivo de A24 se apoya en la tensión constante y en la carga emocional de luchar cuando todo está en juego.
Para los fanáticos del cine de acción, el suspenso y las historias de supervivencia, “Aniquilación” ya se encuentra disponible exclusivamente en salas de cine desde este 12 de noviembre.