Antes de su llegada a las salas este 3 de diciembre, repasamos las anécdotas más sorprendentes del rodaje que involucró a las Fuerzas Armadas y a cientos de profesionales en escena. (Foto: Cinecolor)
Antes de su llegada a las salas este 3 de diciembre, repasamos las anécdotas más sorprendentes del rodaje que involucró a las Fuerzas Armadas y a cientos de profesionales en escena. (Foto: Cinecolor)
Por Paolo Valdivia

La gesta heroica de José Olaya, figura fundamental en la lucha por la emancipación del Perú, da el salto a la gran pantalla con “Olaya”. Esta ambiciosa propuesta del séptimo arte nacional apuesta por una reconstrucción de época rigurosa, obligando a su equipo técnico y artístico a superar retos extremos tanto en tierra firme como en el océano.

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