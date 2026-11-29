La historia de José Olaya, el pescador de Chorrillos que arriesgó su vida durante la lucha por la Independencia del Perú, llegará próximamente a la pantalla grande con una producción que busca reconstruir una de las etapas más importantes de nuestra historia. La cinta, dirigida por Javier Márquez, requirió meses de preparación, una investigación histórica y un importante despliegue técnico para recrear escenarios, personajes y acontecimientos de 1823. Además, su realización estuvo marcada por desafíos en el mar, la participación de las Fuerzas Armadas y la construcción de espacios ambientados en aquella época. A continuación, te contamos cuándo se estrena ‘Olaya’, quiénes forman parte de su elenco y cuáles son los detalles más llamativos de esta producción peruana.

¿CUÁNDO SE ESTRENA ‘OLAYA’ EN LOS CINES DEL PERÚ?

La película llegará a la cartelera nacional el jueves 3 de diciembre de 2026. La distribución estará a cargo de Cinecolor-The Walt Disney Motion Pictures y permitirá que el público conozca en la pantalla grande una versión cinematográfica de la vida del héroe chorrillano.

La historia se desarrolla en 1823 y muestra los riesgos que enfrentó el pescador al colaborar con la causa patriota. Su misión incluía recorrer 23 kilómetros a nado entre Chorrillos y La Punta para trasladar mensajes importantes durante la lucha independentista, según informa Perú21.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LA PELÍCULA Y QUIÉN INTERPRETA A JOSÉ OLAYA?

El papel principal está a cargo de Aníbal Lozano, quien trabajó durante más de un año en su preparación física y emocional. El reparto también incluye a Mayella Lloclla, quien interpreta a Juana de Dios Manrique. a

Además, la cinta incluye personajes históricos como Antonio José de Sucre, José de Canterac y Ramón Rodil.

¿QUÉ DESAFÍOS ENFRENTÓ EL EQUIPO DURANTE EL RODAJE?

La producción necesitó una preparación especial para recrear los acontecimientos históricos. Entre sus principales desafíos destacan:

Las escenas en el mar: Aníbal Lozano entrenó durante doce meses para soportar las bajas temperaturas y las exigencias de las grabaciones acuáticas.

Aníbal Lozano entrenó durante doce meses para soportar las bajas temperaturas y las exigencias de las grabaciones acuáticas. Los escenarios históricos: Se construyó un pueblo inspirado en el antiguo Chorrillos y se filmó en la Isla San Lorenzo y el Real Felipe.

Se construyó un pueblo inspirado en el antiguo Chorrillos y se filmó en la Isla San Lorenzo y el Real Felipe. Las escenas militares: Participaron 15 caballos con el apoyo del Ejército del Perú.

Participaron 15 caballos con el apoyo del Ejército del Perú. Los efectos prácticos: Un barrio construido para la película fue incendiado frente a las cámaras.

¿CÓMO NACIÓ LA IDEA DE REALIZAR ESTA PRODUCCIÓN PERUANA?

El director Javier Márquez comenzó a desarrollar la historia cuando tenía 17 años, durante su etapa universitaria en la PUCP. Su experiencia como nadador también influyó en el proyecto, pues en 2022 completó el recorrido marítimo de 23 kilómetros relacionado con la hazaña del personaje.

De acuerdo a información compartida por la plataforma web de la PUCP, el largometraje surgió a partir de un cortometraje y necesitó más de 30 versiones de guion con asesoría histórica. Para financiarlo, Márquez buscó respaldo privado después de no conseguir los fondos de DAFO. Más de 30 marcas colaboraron con la iniciativa.

El resultado fue una producción que registró cerca de 90 terabytes de material audiovisual y reunió alrededor de 200 personas en una de sus escenas más numerosas.

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