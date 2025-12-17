¿Qué pasa cuando el aula entra al set?: América Multimedia y El Comercio, te invitan a vivir Experiencia América

Escucha la noticia
América Multimedia y El Comercio presentan Experiencia América, un programa inmersivo de cuatro días —casi un internado— en el corazón del ecosistema audiovisual más influyente del país. No es una visita guiada, sino el detrás de cámaras sin maquillaje: una experiencia diseñada para docentes que forman a futuros empresarios, productores, periodistas y creadores digitales, integrando IA, herramientas multimedia y los flujos actuales de la industria, para comprender —y enseñar— cómo se cuenta hoy el mundo.
Aquí, la teoría se queda corta. Los participantes caminan por sets en vivo, pisan foros donde se graban ficciones y realities, observan cómo una noticia nace en la redacción y se transforma en relato audiovisual. Aprenden producción, guion, arte, cámaras, sonido, iluminación, postproducción. Pero también ética, narrativa digital, estrategia comercial y el uso inteligente —y responsable— de la IA en escenarios reales de grabación.
Experiencia América es una actualización de alto nivel para docentes que entienden que formar comunicadores hoy exige dominar lenguajes híbridos: televisión, plataformas digitales, data, branded content e IA. Un programa que conecta pedagogía con industria y vocación con futuro.
El recorrido atraviesa tres espacios clave. En Santa Beatriz, el pulso de la noticia en vivo: América Noticias, espectáculos, flujos técnicos, cámaras broadcast, switchers, redacción y verificación.En Pachacámac, el despliegue total de la producción: ficción, entretenimiento, grandes formatos, gestión, presupuesto, tecnología y creatividad aplicada al espectáculo. Y en El Comercio, la memoria y la transformación: periodismo digital, analítica, SEO, engagement, automatización, data storytelling y el impacto real de la IA en el oficio.
La experiencia se completa con charlas y diálogos directos con productores, showrunners, editores, gerentes de contenido, especialistas en IA, equipos de investigación periodística y líderes de transformación digital. Voces que toman decisiones todos los días y que comparten, sin filtro, cómo se construye hoy la agenda informativa y el negocio de los contenidos en un entorno multiplataforma.
Expertos en acción
El programa contará con trainers de primer nivel, profesionales que hacen televisión todos los días y dominan el oficio desde la práctica: Iván Norabuena y Wayta Rosales en set de grabación; César Yarleque en planos y ángulos de cámara; Edwar Díaz en iluminación para entretenimiento; Antenor Palacios en temperatura de color, continuidad visual y producción en vivo; Gerardo Herrera en ficción; James Agreda y Diego Hurtado en sonido; Guelin Chu en postproducción y Sergio Bazalar en gráfica y diseño, junto a Guildo Chang y Ricardo Lama en switcher y producción en vivo.
A ellos se suman ponentes y líderes de la industria como Giancarlo Paniagua, Jacques Aragones, Martín Bonavetti, Óscar Carbajal, Jaime Mandros, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada y María Fernanda Bedoya, quienes compartirán su visión estratégica sobre contenidos, audiencias, narrativa y el futuro del ecosistema multimedia.
La metodología es clara y coherente con el espíritu del programa: 70% práctica, 20% aprendizaje social y 10% teoría. Porque enseñar comunicación hoy implica haberla vivido.
Más que un curso, Experiencia América es una comunidad en construcción. Un espacio para docentes visionarios que buscan actualizarse, conectarse y proyectarse. Durante cuatro días, la televisión deja de ser pantalla. Se vuelve aula. Y el aula, finalmente, entra al set.
Experiencia América inicia el 19 de enero del 2026 y cuenta con solo 25 cupos. La inversión es de S/. 2,995 por persona e incluye matrícula, material académico, internado, hospedaje, alimentación y certificado. Hay tarifa de pronto pago y grupal de S/. 2,750 (hasta el 17 de diciembre de 2025 o mínimo tres personas). Informes e inscripción: 946 406 571 | experienciaamerica@america.pe
